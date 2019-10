In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 5,00%-Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN A2YN6Y) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Besonders hervorgehoben wird von den Analysten dabei die stabile Finanzlage des Unternehmens trotz der herausfordernden Geschäftsjahre 2017, 2018 und zuletzt 2019. So wurden die langfristige Kreditlinien der Banken in Höhe von 1,6 Mio. Euro durch den Insolvenzfall eines Großkunden zu keiner Zeit in Frage gestellt. Zur Absicherung dienen Hypotheken auf dem Betriebsgrundstück (Stammsitz) in Brixen. Das aktuelle Marktumfeld sowie die Einzigartigkeit der teilweise technisch aufwändigen Fassaden machen die FRENER & REIFER Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...