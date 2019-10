Angetrieben von starken Quartalsergebnissen legte die Intel-Aktie einen beherzten Zwischensprint an den Tag und jagte hierbei durch den bislang limitierenden Widerstandsbereich. Bereits in unseren letzten Kommentierungen thematisierten wir an dieser Stelle ein ums andere Mal die Zone um 52,5 / 53,0 US-Dollar. Dieser ist nun (vorerst) Geschichte! Rückblick. So hieß es in unserer Kommentierung vom 10.10. ...

