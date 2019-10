Nach ihrem Monatshoch in der vergangenen Woche zeigen sich die Ölpreise zum Wochenauftakt etwas weicher, bleiben aber in der Nähe der Preis-Spitze. Die Heizölpreise im Inland bewegen sich mit durchschnittlich 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter nur marginal nach unten und bleiben damit auf Seitwärtskurs. Die Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche. Ein Barrel der Nordseesorte Brent ...

