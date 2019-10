Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Microsoft angesichts eines Großauftrags durch das US-Verteidigungsministerium von 155 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftrag im Cloud-Bereich sei ein klarer Sieg gegen die Web-Services von Amazon, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel begründete er neben dieser Tatsache mit dem starken ersten Geschäftsquartal und dem ausgewogenen Ausblick des Softwarekonzerns./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 01:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-10-28/12:58

ISIN: US5949181045