Gold, Silber & Co. stehen aus unserer Sicht vor einer eminent wichtigen Handelswoche, die am Ende durchaus richtungsweisenden Charakter erlangen könnte. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich in Bezug auf Gold bereits etwas getan. Musste man dem Edelmetall bis vor kurzem noch einen weitgehend "uninspirierten" Handel attestieren, der sich mehr oder weniger im Dunstkreis der Marke von 1.490 US-Dollar abspielte, in dessen Verlauf sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...