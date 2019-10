Unternehmen vertieft globales Wohlbefinden mit Coaching, verbesserter HRA und

Belohnungen, integriertem EAP, erweiterter Währung und Fulfilment-Optionen sowie

kündigt Virgin Pulse GO (https://community.virginpulse.com/virgin-pulse-go-employee-health-wellbeing-turnkey-solution) , ein umfassendes globales Ereignis, an

PROVIDENCE, Rhode Island, Oct. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Pulse (http://www.virginpulse.com/) , der weltweit führende Anbieter von Gesundheits- und Wohlfühlsoftware, -dienstleistungen und -lösungen, gab heute bekannt, dass es seine globalen Fähigkeiten zur Unterstützung von Mitgliedern in mehr als 190 Ländern erweitert und verbessert hat.

Zu den jüngsten Fortschritten, die die globale Führungsrolle von Virgin Pulse unterstreichen, gehört die strategische Partnerschaft des Unternehmens mit Workplace Options, dem weltweit größten integrierten Anbieter von Mitarbeitersupport und Work-Life-Services. Durch diese Partnerschaft können Virgin-Pulse-Mitglieder in ihrer örtlichen Sprache in jedem Land, das Virgin Pulse bedient, an einem Coaching zur Verbesserung ihrer Wellness und ihres Lebensstils teilnehmen, einschließlich Gewichtsmanagement, Ernährung, Tabakentwöhnung, körperliche Aktivität und Stressmanagement. Die Kunden werden auch Zugang zu einem integrierten, mehrsprachigen Employee Assistance Program (EAP, Mitarbeiterassistenzprogramm) haben, das es ihnen ermöglicht, das Wohlfühlerlebnis für ihre globalen Mitarbeiter noch mehr zu lokalisieren. Die Partnerschaft zwischen Virgin Pulse und Workplace Options, die erste ihrer Art im Wohlfühlmarkt für Mitarbeiter, stellt sicher, dass Mitglieder auf der ganzen Welt rund um die Uhr Zugang zu den digitalen Tools und der menschlichen Unterstützung haben, die sie benötigen, um gesunde Gewohnheiten und Lebensstile aufzubauen.

"Virgin Pulse treibt diese Globalisierung voran, um Organisationen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre Bevölkerung jeden Tag für Gesundheit und Wohlbefinden zu begeistern", sagt David Osborne, CEO von Virgin Pulse. "Wir haben Mitglieder in fast jedem Land der Welt. Unsere Fähigkeit, sie in ihrer Sprache und auf kulturell relevante Weise einzubeziehen, ist der Schlüssel, um ihnen zu helfen, einen gesunden Lebensstil aufzubauen und aufrechtzuerhalten und chronischen Erkrankungen vorzubeugen. Bei Virgin Pulse haben wir aufgrund unserer Erfahrung eine Gesundheits- und Wohlfühlplattform entworfen, die speziell darauf ausgerichtet ist, Menschen einzubeziehen. In der Tat sind wir stolz zu berichten, dass heute fast siebzig Prozent unserer Mitglieder an mindestens 21 Tagen im Monat mit der Virgin-Pulse-Plattform interagieren. Dieses Maß an Engagement verändert das Leben unserer Mitglieder und die Vorgehensweisen in unserer Branche."

Verbesserte länderspezifische Erlebnisse

Zusätzlich zu der globalen Partnerschaft mit Workplace Options hat Virgin Pulse mehrere globale Innovationen auf den Markt gebracht, darunter ein Global Health Risk Assessment (HRA, weltweite Gesundheitsrisikobewertung) mit NCQA-zertifizierten Inhalten und Virgin Pulse Journeys TM , ein global relevantes Rahmenprogramm zur Förderung von Verhaltensänderungen, das Mitglieder dazu ermutigt, einen kleinen Schritt nach dem anderen gesündere Gewohnheiten anzunehmen. Das Unternehmen hat seine globale Vergütungsstruktur verbessert und unterstützt nun zusätzliche Währungen und hat die Möglichkeit hinzugefügt, dass Kunden länderspezifische Läden mit lokal relevanten Waren eröffnen können. Erweiterte Ausführungsoptionen sind auch über die Partnerschaften von Virgin Pulse mit OC Tanner und Tango mittels Geschenkkarten verfügbar. Diese Verbesserungen sowie der Unterstützung in der Region und die Verfügbarkeit von Plattformen in 20 Sprachen erleichtern es Virgin Pulse-Kunden, Wohlfühlerlebnisse auf bestimmte Regionen, Bevölkerungsgruppen und Kulturen zuzuschneiden.





Zusätzlich zu der globalen Partnerschaft mit Workplace Options hat Virgin Pulse mehrere globale Innovationen auf den Markt gebracht, darunter ein Global Health Risk Assessment (HRA, weltweite Gesundheitsrisikobewertung) mit NCQA-zertifizierten Inhalten und Virgin Pulse Journeys , ein global relevantes Rahmenprogramm zur Förderung von Verhaltensänderungen, das Mitglieder dazu ermutigt, einen kleinen Schritt nach dem anderen gesündere Gewohnheiten anzunehmen. Das Unternehmen hat seine globale Vergütungsstruktur verbessert und unterstützt nun zusätzliche Währungen und hat die Möglichkeit hinzugefügt, dass Kunden länderspezifische Läden mit lokal relevanten Waren eröffnen können. Erweiterte Ausführungsoptionen sind auch über die Partnerschaften von Virgin Pulse mit OC Tanner und Tango mittels Geschenkkarten verfügbar. Diese Verbesserungen sowie der Unterstützung in der Region und die Verfügbarkeit von Plattformen in 20 Sprachen erleichtern es Virgin Pulse-Kunden, Wohlfühlerlebnisse auf bestimmte Regionen, Bevölkerungsgruppen und Kulturen zuzuschneiden. Globale Inhalte, Sprachexpansion und Partner

Im Rahmen der jüngsten Content-Erweiterung hat Virgin Pulse weltweit neue Themen eingeführt, unter anderem vielfältige und nachhaltige Angebote für Kunden, die ihre Bildung in breiteren Bereichen des Wohlbefindens am Arbeitsplatz verbessern möchten. Dieser Inhalt steht allen Kunden sofort in 20 Sprachen zur Verfügung. Um das Wohlbefinden für bestimmte Personengruppen weiter anzupassen, haben Kunden die Möglichkeit, regionale und länderspezifische Inhalte, tägliche Karten und Gewohnheiten einzubauen. Sie können auch problemlos Inhalte von ihren lokalen Partnern sowie von Virgin-Pulse-Partnern integrieren. Da Virgin Pulse sein globales Partner-Ökosystem weiter ausbaut, haben Kunden die Möglichkeit, Programme und Lösungen von einer Reihe von Wellnessanbietern wie Kaia Health, Lifespeak, Allen Carr, GymPass und mehr zu integrieren.



Virgin Pulse verstärkt sein anhaltendes Engagement für globale Innovation und investiert weiterhin stark in die Sprachunterstützung. Mit den jüngsten Neuzugängen Thai und Niederländisch ist die Virgin-Pulse-Plattform jetzt in 20 Sprachen verfügbar. Arabisch ist für 2020 geplant.





Im Rahmen der jüngsten Content-Erweiterung hat Virgin Pulse weltweit neue Themen eingeführt, unter anderem vielfältige und nachhaltige Angebote für Kunden, die ihre Bildung in breiteren Bereichen des Wohlbefindens am Arbeitsplatz verbessern möchten. Dieser Inhalt steht allen Kunden sofort in 20 Sprachen zur Verfügung. Um das Wohlbefinden für bestimmte Personengruppen weiter anzupassen, haben Kunden die Möglichkeit, regionale und länderspezifische Inhalte, tägliche Karten und Gewohnheiten einzubauen. Sie können auch problemlos Inhalte von ihren lokalen Partnern sowie von Virgin-Pulse-Partnern integrieren. Da Virgin Pulse sein globales Partner-Ökosystem weiter ausbaut, haben Kunden die Möglichkeit, Programme und Lösungen von einer Reihe von Wellnessanbietern wie Kaia Health, Lifespeak, Allen Carr, GymPass und mehr zu integrieren. Virgin Pulse verstärkt sein anhaltendes Engagement für globale Innovation und investiert weiterhin stark in die Sprachunterstützung. Mit den jüngsten Neuzugängen Thai und Niederländisch ist die Virgin-Pulse-Plattform jetzt in 20 Sprachen verfügbar. Arabisch ist für 2020 geplant. Virgin Pulse GO

Für globale Organisationen, insbesondere diejenigen, die nach einer Lösung suchen, die schnell eingeführt werden kann, hat Virgin Pulse kürzlich Virgin Pulse GO angekündigt. Diese neue, sofort umsetzbare Lösung soll Organisationen auf der ganzen Welt dabei helfen, Gesundheitskulturen am Arbeitsplatz aufzubauen, indem sie Ihren Mitarbeitern eine ganzheitliche, personalisierte Wohlfühlerfahrung bieten, die das körperliche, geistige, finanzielle und soziale Wohlbefinden unterstützt.



Virgin Pulse GO ist auch in 20 Sprachen verfügbar und bietet alle zwei Jahre eine Gesundheitsbewertung vor und nach dem Event, eine 9-wöchige innerbetriebliche Herausforderung sowie die Möglichkeit, individuell Kollegen zu Wettbewerben aufzurufen und gesunde Gewohnheiten anzunehmen. Digitales Coaching zu 30 Themen, einschließlich Raucherentwöhnung und finanziellem Wohlbefinden, ist auch über Virgin Pulse Journeys TM verfügbar. Als idealer Einstiegspunkt für Unternehmen, die das Wohlbefinden in ihren Organisationen ankurbeln möchten, bietet Virgin Pulse GO einen nahtlosen Einstiegsweg zu den umfassenderen Gesundheits-, Wohlbefindens- und kontinuierlichen Engagementangeboten von Virgin Pulse.



Virgin Pulse GO startet im Mai 2020. Weitere Informationen finden Sie unter

(https://community.virginpulse.com/virgin-pulse-go-employee-health-wellbeing-turnkey-solution)

Für globale Organisationen, insbesondere diejenigen, die nach einer Lösung suchen, die schnell eingeführt werden kann, hat Virgin Pulse kürzlich Virgin Pulse GO angekündigt. Diese neue, sofort umsetzbare Lösung soll Organisationen auf der ganzen Welt dabei helfen, Gesundheitskulturen am Arbeitsplatz aufzubauen, indem sie Ihren Mitarbeitern eine ganzheitliche, personalisierte Wohlfühlerfahrung bieten, die das körperliche, geistige, finanzielle und soziale Wohlbefinden unterstützt. Virgin Pulse GO ist auch in 20 Sprachen verfügbar und bietet alle zwei Jahre eine Gesundheitsbewertung vor und nach dem Event, eine 9-wöchige innerbetriebliche Herausforderung sowie die Möglichkeit, individuell Kollegen zu Wettbewerben aufzurufen und gesunde Gewohnheiten anzunehmen. Digitales Coaching zu 30 Themen, einschließlich Raucherentwöhnung und finanziellem Wohlbefinden, ist auch über Virgin Pulse Journeys verfügbar. Als idealer Einstiegspunkt für Unternehmen, die das Wohlbefinden in ihren Organisationen ankurbeln möchten, bietet Virgin Pulse GO einen nahtlosen Einstiegsweg zu den umfassenderen Gesundheits-, Wohlbefindens- und kontinuierlichen Engagementangeboten von Virgin Pulse. Virgin Pulse GO startet im Mai 2020. Weitere Informationen finden Sie unter Globale Datensicherheit und Datenschutz

Virgin Pulse setzt weiterhin Maßstäbe und ist führend im Wellnessmarkt bei der Gewährleistung des Datenschutzes und der Sicherheit seiner Mitglieder auf der ganzen Welt. Während viele Unternehmen behaupten, bereit für die DSGVO zu sein, setzt sich Virgin Pulse für die volle Einhaltung aller Aspekte der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (https://www.virginpulse.com/press/virgin-pulse-announces-industry-leading-gdpr-compliance/) ein und ist seit kurzem der einzige Anbieter im Wellnessbereich, der eine Zertifizierung nach dem System der APEC Cross-Border Privacy Rules (https://www.virginpulse.com/press/virgin-pulse-achieves-industry-leading-apec-privacy-compliance/) (CBPR) und die APEC Privacy Recognition for Processors (PRP) erhalten hat.

Über Virgin Pulse

Virgin Pulse ist das weltweit größte und umfassendste Unternehmen für digitale Gesundheit, Wohlbefinden und Engagement. Das Unternehmen wurde als Teil der Virgin Group von Sir Richard Branson gegründet und konzentriert sich darauf, die Nutzer jeden Tag für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils zu engagieren und messbare Ergebnisse für Mitarbeiter, Arbeitgeber und Gesundheitspläne zu erzielen. Virgin Pulse führt High-Tech mit High-Touch zusammen und bietet die branchenweit einzige integrierte digitale Plattform mit Nutzensnavigation, Schadenanalyse und Live-Coaching an, um Kunden und Mitglieder über den gesamten Lebenszyklus von Gesundheit, Wohlbefinden und Nutzen zu unterstützen - vom Screening und der Bewertung über Aktivierung, Verhaltensänderung und die Übernahme nachhaltiger, gesunder Gewohnheiten bis hin zur Unterstützung des Condition-Managements und der Schließung von Versorgungslücken. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Virgin Pulse (http://www.virginpulse.com/) und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/virginpulse) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/29905) .