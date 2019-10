Einmal ins All und wieder zurück - das wird möglich mit Virgin Galactic (WKN: VIRGA1), dessen Vision es ist, den Weltraum-Tourismus Realität werden zu lassen. Virgin Galactic, das Passagiere mit ihren Raumschiffen in den Suborbitalbereich befördert, ist der vielleicht spektakulärste Börsengang in 2019.

Von den 571 Personen, die bisher im All waren, war jeder zweite Amerikaner. Das soll sich nun ändern für jeden, der 250.000 US-Dollar locker hat. Denn soviel wird ein Flug mit Virgin Galactics Spaceship kosten, um das einzigartige Gefühl von Schwerelosigkeit zu spüren. Gute Nachrichten für Möchtegern-Weltraumtouristen: In absehbarer Zeit soll der Preis auf 50.000 Dollar fallen.

Dennis Tito, der erste Weltraumtourist, welcher die Internationale Weltraumstation ISS besuchte, bezahlte 2001 dafür circa 15 Millionen Euro. Ganz so teuer wird es bei Virgin Galactic nicht, dennoch ist so ein Flug vorerst nur für eine privilegierte Klientel erschwinglich. Denn ein Flug kostet 250.000 Dollar. Über 600 Personen haben ...

