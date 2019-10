Es sind FACC und Porr, die sich heute und morgen im Finale unseres Aktienturniers um den grossen Wanderpokal befinden. Wie gesagt: Es zählt die Performance von Freitag Schluss bis Dienstag Schluss. FACC hatte einen besseren Start ins Finale. Siehe hier und im Anhang die jeweilige Wege ins Finale.FACC ( Akt. Indikation: 11,89 /11,99, 1,88%)Porr ( Akt. Indikation: 21,15 /21,45, -0,93%) http://www.boerse-social.com/tournament Wann jetzt heuer exakt Weltspartag ist, da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen am 30.10., die anderen am 31.10..Wie auch immer. Das Turnier wird am 29.10. entschieden und wir schauen, dass wir den Pokal am Weltspartag übergeben können. Die Wanderpokale (eben hier für das Aktienturnier) oder jene, die bereits an den Verbund ...

