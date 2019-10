Die Aktie von Heidelberger Druck kommt aktuell nicht so recht in die Spur. In der zurückliegenden Woche ging es vom Höchststand von 1,20 Euro am Montag bis zum Handelsschluss am Freitag hinab auf 1,15 Euro. Das ist ungefähr auch der Stand, bei dem Heidelberg einst in den Oktober an der Börse gestartet war. Überraschend eigentlich, häufen sich doch zuletzt die guten Nachrichten beim Druckmaschinenhersteller aus aller Welt - aus Japan genauso wie aus den USA. Technologieführer bei Luxusverpackungen ... (Achim Graf)

