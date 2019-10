Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta021/28.10.2019/13:42) - Die FRENER & REIFER Holding AG, München hat heute durch den aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu ihrer an der Börse München notierten Anleihe (ISIN: DE000A2YN6Y5) mit fester Verzinsung von 5,00% durch die KFM Deutsche Mittelstand AG das Prädikat "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von möglichen 5 Sternen) erhalten.



"Wir freuen uns, diese Referenz bei unserer ersten Emission als Private Placement im Kapitalmarkt von der KFM Deutsche Mittelstand AG bekommen zu haben", so Dott. Andrea Borgato, CEO der FRENER & REIFER Holding AG. "Damit erhöht sich auch die Attraktivität und Qualität unserer Anleihe, die wir für unser weiteres Wachstum, die Internationalisierung sowie den für nächstes Jahr angestrebten Börsengang aufgelegt haben", so Borgato weiter.



Über die FRENER & REIFER Holding AG: Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (Moma), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Arena gebaut werden. Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) kann im Rahmen eines Private Placement gezeichnet werden und notiert an der Münchener Wertpapierborse. Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der FRENER & REIFER Holding AG unter www.frener-reifer.ag



Aussender: FRENER & REIFER Holding AG Adresse: c/o GCI Management Consulting, Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andrea Borgato Tel.: +49 89 20 500 650 E-Mail: ir@frener-reifer.ag Website: www.frener-reifer.ag



ISIN(s): DE000A2YN6Y5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München



