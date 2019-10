Toshiba Digital Consulting Corporation (nachstehend TDX) und das spanische Unternehmen Gestamp, der global führende Anbieter von Metallteilen für die Automobilindustrie, kooperieren im Rahmen eines Projekts, das auf die fortschrittliche Überwachung und Analyse von Schweißarbeiten bei Fahrgestellkomponenten ausgerichtet ist. Durch die Nutzung des Know-hows aus dem Internet der Dinge (IdD) sowie künstlicher Intelligenz (KI) und der Daten von Kamerabildern und akustischen Emissionssensoren (AE) versuchen die Unternehmen, eine präzise Überwachung der Qualität der Schweißnähte zu sichern, um die Sicherheit von Fahrzeugen zu verbessern.

Mit mehr als 100 Fabriken in 22 Ländern ist Gestamp einer der größten Hersteller von Metallkomponenten für Fahrzeuge. Im Rahmen der Industry 4.0-Initiative fördert Gestamp eine Reihe von Projekten, bei denen digitale Technologien und Datenanalysen zum Einsatz kommen, um effizientere Fertigungsstätten sowie beständigere und verlässlichere Produktionsprozesse zu ermöglichen.

TDX und Gestamp arbeiten seit April 2018 gemeinsam an einer Machbarkeitsinitiative zur Überwachung der Qualität von Schweißarbeiten bei Fahrzeugteilen, die in der Produktionsstätte von Gestamp im Vereinigten Königreich produziert werden. Diese Initiative bringt AE-Sensoren, die üblicherweise für die Untersuchung auf Schäden an Brücken und großen Gebäuden verwendet werden, zum Fertigungsprozess. Die Sensoren erkennen die Merkmale von akustischen Wellen im Hochfrequenzband, während die KI-Analysetechnik von Toshiba die Daten zur Erkennung von Schweißfehlern nutzt. Gestamp hat über die letzten 17 Monate hinweg die Initiative überprüft und bestätigt, dass sie sich zur Sicherstellung der Qualität von Schweißnähten in Fahrgestellteilen eignet.

Mitsui Co., Ltd., ein Investor von Gestamp und TDX, hat die Kooperation zwischen den Unternehmen gefördert und das Projekt unterstützt.

TDX, zusammen mit der Toshiba Corporation und Toshiba Digital Solutions Corporation, versuchen nun, aufbauend auf den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie, die Erkennungstechnologie für Schweißarbeiten weiter zu verbessern. Mithilfe der einschlägigen Fertigungskompetenz der Toshiba Group haben die Unternehmen eine IdD-Lösung entwickelt, die die KI-Analysetechnologie von Toshiba auf die Daten von AE-Sensoren zur Erkennung der internen Schweißqualität anwendet. Gleichzeitig wird die Schweißqualität von Oberflächen auf Basis von Kamerabilddaten überprüft.

Diese aktualisierte Lösung wird derzeit von den drei Unternehmen in der deutschen Produktionsstätte von Gestamp entwickelt. Die Untersuchungen werden bis März nächstes Jahr fortgesetzt, um die Erkennungsrate der Schweißqualität weiter zu präzisieren, den Einsatz in anderen Fabriken von Gestamp zu ermöglichen und die Bemühungen im Hinblick auf eine vollständige Kommerzialisierung zu beschleunigen.

René González, Advanced Manufacturing Director bei Gestamp, meinte: "Gestamp ist auf das System zur Überprüfung von Schweißnähten mit akustischen und Bilderkennungs-Technologien stolz. Wir hoffen, diese Lösung in verschiedenen Produktionsstätten des Konzerns einsetzen und die Erwartungen unserer Kunden in Bezug auf die Qualität unserer Produkte übertreffen zu können."

Noriyasu Okitani, Präsident und CEO von TDX, sagte: "Durch die Kombination der einschlägigen Erfahrung und Kompetenz im Bereich Fertigungstechnik und digitale Technologien der Toshiba Group und durch die Nutzung von IdD und KI in einem cyber-physischen System (CPS) hoffen wir, eine einzigartige Lösung zu liefern, die eine Steigerung des Qualitätsniveaus von in Gestamps Fertigungsstätten produzierten Teilen weltweit erlaubt."

Katsutoshi Yokoi, General Manager der Automotive Parts Business Division, Iron Steel Products Business Unit von Mitsui Co., Ltd. kommentierte: "Mitsui unterstützt das Geschäft von Gestamp durch die volle Ausnutzung unserer Assets, und dieses Projekt nutzt die fortschrittliche Technologie von Toshiba, unserem Hauptpartner, um operative Verbesserungen voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit von Gestamp zu stärken. Wir freuen uns, dass beide Unternehmen im Interesse einer vollständigen Kommerzialisierung kooperieren."

Über Gestamp

Gestamp ist ein multinationales Unternehmen, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Fertigung von hochtechnischen Metallkomponenten für führende Fahrzeughersteller spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt Produkte mit innovativen Designs, die die Produktion von leichteren und sichereren Fahrzeugen mit verbessertem Energieverbrauch und reduzierter Umweltbelastung erlauben. Die Produktpalette erstreckt sich auf Rohkarosserien, Fahrgestelle und Mechanismen.

Mit einer Präsenz in 22 Ländern verfügt das Unternehmen über mehr als 100 Produktionsstätten und zwei im Bau, 13 F&E-Zentren und eine Belegschaft von mehr als 43.000 Mitarbeitern weltweit. Der Umsatz betrug 2018 8.548 Millionen Euro. Gestamp ist am spanischen Aktienmarkt unter dem GEST-Ticker notiert.

Über Toshiba Digital Consulting Corporation

Als global aufgestellter Business-Innovator im Bereich digitale Transformation, die cyber-physische Systeme fördert, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um Wert zu schaffen. Wir greifen auf das langjährige Wissen und die Erfolge der Toshiba Group in zahlreichen Geschäftsfeldern zurück, nutzen die Stärken digitaler Technologien wie KI und IdD und fokussieren unsere Kompetenz auf die wichtigen Geschäftsbereiche Energie, soziale Infrastruktur, Fertigung und Mobilität. Von der Beratung bis zum Service-Design erkennen wir potenzielle Probleme und die Anzeichen für zukünftiges Wachstum. Von Beginn an bis zur bestätigten Wertschaffung liefern wir beständige Dienstleistungen.

