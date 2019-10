Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung von Philips hätten die Quartalszahlen keine echte Überraschung mehr parat, schrieb Analyst Scott Bardo am Montag in einer ersten Einschätzung. Die Sparte Diagnostik und Behandlung habe sich gut geschlagen. Problemkind bleibe hingegen das Geschäft mit Anwendungen und Produkten zur Vernetzung medizinischer Daten und Systeme (Connected Care)./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-10-28/14:36

ISIN: NL0000009538