Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH angesichts einer möglichen OIfferte für Tiffany, auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Zeitpunkt für solch einen Schritt sei richtig, zumal nur wenige Marken von solcher Größe derzeit auf dem Markt seien, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren wären damit außerdem beruhigt, dass ein Chanel-Gebot wohl unwahrscheinlich sei./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2019 / 23:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2019 / 23:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121014