Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LVMH anlässlich der Übernahmegespräche mit Tiffany auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Bei Übernahmen im Luxusgütersektor hätten die Anleger in der jüngsten Vergangenheit Synergien bezweifelt, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der entsprechende Kursverlust in Höhe der Übernahmeprämie dürfte bei LVMH in diesem Fall bei rund 2 Prozent liegen. Eines der Hauptrisiken sieht Aubin in der starken "US-DNA" von Tiffany und der negativen Historie von LVMH bei US-Übernahmen./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-10-28/14:38

ISIN: FR0000121014