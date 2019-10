Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank vor Zahlen zum dritten Quartal und nach einer Neuberechnung vergangener Jahresberichte auf "Underperform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Analyst Jon Peace bezog die rückwirkende Anpassung wegen der Neuaufstellung der Geschäftsbereiche in einer am Montag vorliegenden Studie in sein Bewertungsmodell ein. Auf Konzernebene habe sich damit per Saldo aber keine Veränderung ergeben./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-10-28/14:40

ISIN: DE0005140008