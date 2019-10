Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Barclays nach Quartalszahlen von 170 auf 190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wegen Fortschritten bei der Kapitalausstattung und Rechtsstreitigkeiten habe sie ihre Schätzungen für die Kapitalkosten der britischen Bank gesenkt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie sei angesichts der Abhängigkeit vom Investmentbanking im Branchenvergleich allerdings weiter recht hoch bewertet./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0080 2019-10-28/14:41

ISIN: GB0031348658