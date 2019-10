Das Analysehaus RBC hat Santander vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5,30 Euro belassen. Die spanische Bank sollte über ihr starkes Engagement in Brasilien davon profitieren, dass die jüngst dort beschlossene Rentenreform das Kreditwachstum des Landes begünstigen sollte, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu komme der Verkauf der Puerto-Rico-Tochter, der sich immerhin leicht positiv auf die zuletzt kritisch beäugte Kapitalausstattung auswirke./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-10-28/14:42

ISIN: ES0113900J37