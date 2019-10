Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem seien die Prognosen des Bierbrauers schwach. Die hohen Kursverluste der Aktie dürften auch dem Umstand geschuldet gewesen sein, dass diese seit Jahresbeginn stark gestiegen war. Langfristig ändere sich für die Kernmärkte des Konzerns nichts zum Negativen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 02:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: BE0974293251