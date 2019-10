Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Ein Liefervertrag der russischen Uralkali mit dem Abnehmer Indian Potash signalisiert laut Analyst Markus Mayer, dass sich die Kalipreise nicht so schwach entwickeln wie befürchtet. Abnehmer in China könnten sich den vereinbarten Preisen anschließen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte sich unterdessen erholen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 08:29 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 08:29 / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

