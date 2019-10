Liberum Capital hat das Kursziel für Nokia nach Quartalszahlen und einer Senkung der Gewinnziele von 4,90 auf 3,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den neuen Ziele habe der Netzwerkausrüster für realistische Margenerwartungen gesorgt und das weitere Abwärtspotenzial für die Aktie begrenzt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine ebenfalls nach unten revidierten Schätzungen trügen den neuen Zielen Rechnung./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-10-28/14:44

ISIN: FI0009000681