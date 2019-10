Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach Quartalszahlen von 212 auf 234 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die bereinigte operative Marge (Ebit) des Triebwerkherstellers habe positiv überrascht, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei aber nach dem starken Kursanstieg in diesem Jahr ambitioniert./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 11:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / 11:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

