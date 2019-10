Wien (www.fondscheck.de) - Änderungen in der Führungsebene des Vermögensverwalters HQ Trust: Adalbert Freiherr von Uckermann, einer der vier Geschäftsführer, wird die Gesellschaft per Ende Februar 2020 verlassen und zu einem Single-Famliy-Office wechseln, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Nachfolger für von Uckermann, der Ende 2011 zu HQ Trust gestoßen sei, sei noch nicht benannt worden. Eine entsprechende Meldung der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe die Gesellschaft, die aus dem Family Office der Industriellenfamilie Harald Quandt entstanden sei, auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Die drei übrigen Geschäftsführer Hanna Cimen, Reinhard Panse und Christian Stadtmüller würden HQ Trust erhalten bleiben. (28.10.2019/fc/n/p) ...

