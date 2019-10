Duftkooperationen mit Stars Prominenten werden fortgesetzt

LR Health Beauty setzt ihre langjährige Parfumvermarktung mit hochkarätigen Celebrities fort und verlängert die bestehenden Kooperationsverträge mit Emma Heming-Willis und Bruce Willis. Auch der Vertag mit dem portugiesischen TV-Star Cristina Ferreira setzt sich fort. Die Zusammenarbeit mit Guido Maria Kretschmer wurde bereits im September 2018 verlängert.

Die Zusammenarbeit mit Stars aus dem In- und Ausland spielt eine herausragende Rolle im Duftsegment von LR. Das Besondere in der Parfum-Kooperation mit LR: Alle Celebrities bringen sich bei der Entstehung eines Duftes persönlich ein und verleihen ihrem Eau de Parfum so einen individuellen Touch.

Das bekannte Topmodel und Unternehmerin Emma Heming-Willis und Frau des Hollywoodstars Bruce Willis brachte 2016 gemeinsam mit LR ihre eigenen Düfte, drei verschiedene Parfum-Kompositionen veredelt mit Swarovski-Steinen, in der "Lightning Collection" heraus.

Seit 2010 begeistern die Parfums des prominenten Hollywood-Schauspielers Bruce Willis die LR Kundschaft. Die Parfums "Bruce Willis" und "Bruce Willis Personal Edition" sind inzwischen Duftklassiker im LR Sortiment.

TV-Star Cristina Ferreira kooperiert seit fünf Jahren mit LR. Das erste Parfum "MEU by Cristina Ferreira" erfreut sich noch heute großer Beliebtheit.

Der Erfolgsdesigner Guido Maria Kretschmer hat bereits 2015 und 2019 jeweils eine Parfumkollektion für Damen und Herren für das westfälische Direktvertriebs-unternehmen kreiert und dabei den richtigen Riecher bewiesen. Die zweite Parfum-kollektion "PURE by Guido Maria Kretschmer" (2019) entwickelte sich zum Bestseller und gehört aktuell zu den meistverkauften Düften in der LR Geschichte. Zukünftig wird es weitere Kooperationsprojekte geben.

Die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen (Deutschland) produziert und vermarktet verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Die Verarbeitung der Aloe Vera gehört seit über 17 Jahren zu den Kernkompetenzen von LR Health Beauty. In Ahlen verfügt das Unternehmen über Europas modernste Aloe Vera-Produktionsstätte für Aloe Vera Drinking Gele. LR ist mit 1.100 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa.

