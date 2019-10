DATAGROUP SE: Wechsel im Aufsichtsrat der DATAGROUP DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Personalie DATAGROUP SE: Wechsel im Aufsichtsrat der DATAGROUP 28.10.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wechsel im Aufsichtsrat der DATAGROUP * Herr Dr.-Ing. Helmut Mahler legt Aufsichtsratsmandat nieder - gerichtliche Bestellung von Herrn Hubert Deutsch als Ersatzmitglied Pliezhausen, 28. Oktober 2019. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) gibt heute bekannt, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr.-Ing. Helmut Mahler mit Wirkung zum 30. September 2019 sein Mandat niedergelegt hat. Das Amtsgericht Stuttgart hat mit Wirkung zum 23. Oktober 2019 der gerichtlichen Bestellung eines Ersatzmitglieds gem. § 104 Akt stattgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat von DATAGROUP danken Herrn Dr. Mahler für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement für das Unternehmen. "Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Mahler. Mit seinem spezifischen Fachwissen im Bereich IT Sicherheit hat er einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Struktur und Organisation in diesem Bereich geleistet", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. Herr Dr. Mahler war seit Dezember 2016 Mitglied des Aufsichtsrats. Das Amtsgericht Stuttgart hat heute der gerichtlichen Bestellung von Herrn Hubert Deutsch als Ersatzmitglied zum 23. Oktober 2019 stattgegeben. "Wir freuen uns, dass mit Herrn Deutsch der Aufsichtsrat von DATAGROUP mit einem exzellenten Kenner des deutschen Mittelstandes verstärkt wird, der die besonderen Anforderungen der Zielkunden aus eigener unternehmerischer Tätigkeit kennt", so Heinz Hilgert, Aufsichtsratsvorsitzender der DATAGROUP SE. "Durch seine breiten Erfahrungen in der strategischen Unternehmensentwicklung und der Digitalisierung von Unternehmensprozessen wird der Aufsichtsrat von DATAGROUP sehr gut ergänzt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Herrn Deutsch". Herr Deutsch ist seit 01.01.2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der Blank Holding GmbH, nachdem er zuvor rund 18 Jahre in verschiedenen Rollen für die Liebherr Gruppe tätig war. Die gerichtliche Bestellung von Herrn Deutsch gilt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE. Die Verwaltung wird der Hauptversammlung Herrn Deutsch zur Wahl vorschlagen. Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. ANSPRECHPARTNER FÜR WEITERE INFORMATIONEN DATAGROUP SE Claudia Erning Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49 7127 970-015 F +49 7127 970-033 claudia.erning@datagroup.de --------------------------------------------------------------------------- 28.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 898537 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 898537 28.10.2019 ISIN DE000A0JC8S7 AXC0189 2019-10-28/15:30