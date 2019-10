Heidelberger Druckmaschinen AG: Dr. Siegfried Jaschinski legt Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 30. November 2019 nieder DGAP-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Personalie Heidelberger Druckmaschinen AG: Dr. Siegfried Jaschinski legt Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 30. November 2019 nieder 28.10.2019 / 15:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats hat Herr Dr. Siegfried Jaschinski gegenüber dem Vorstand die Niederlegung seines Mandats als Aufsichtsratsmitglied und seines Amts als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG jeweils mit Wirkung zum 30. November 2019 erklärt. Neues Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats soll Herr Dr. Martin Sonnenschein, Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney, werden. Der Aufsichtsrat hat unter der Bedingung, dass Herr Dr. Martin Sonnenschein durch gerichtliche Bestellung in den Aufsichtsrat eintritt, Herrn Dr. Martin Sonnenschein mit Wirkung zum 1. Dezember 2019, frühestens jedoch mit Wirkung zum Zeitpunkt seines Eintritts in den Aufsichtsrat, ohne Gegenstimme zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Die Bestellung von Herrn Dr. Sonnenschein zum Aufsichtsratsmitglied soll umgehend bei Gericht beantragt werden. Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats - Dr. Siegfried Jaschinski verlässt auf eigenen Wunsch nach 12-jähriger Tätigkeit, davon vier Jahre als Vorsitzender, den Aufsichtsrat - Dr. Martin Sonnenschein zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Heidelberger Druckmaschinen AG gewählt November 2019 und damit vor Ablauf seiner Amtszeit, erklärt. Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg, dankte Dr. Siegfried Jaschinski im Namen des gesamten Vorstands: 'Wir bedauern die heutige Entscheidung von Dr. Siegfried Jaschinski, respektieren aber seinen Wunsch, aus persönlichen Gründen das Amt niederzulegen. Im Namen aller Heidelberg-Mitarbeiter und des gesamten Vorstands danke ich ihm. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens - insbesondere in den schwierigen Jahren der Finanzkrise und der strukturellen Veränderungen in der Druckbranche - mit hohem Einsatz und großer Leidenschaft für unser Unternehmen mitgeprägt.' Neues Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats soll Herr Dr. Martin Sonnenschein, Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney, werden. Der Aufsichtsrat hat unter der Bedingung, dass Herr Dr. Martin Sonnenschein durch gerichtliche Bestellung in den Aufsichtsrat eintritt, Herrn Dr. Martin Sonnenschein mit Wirkung zum 1. Dezember 2019, frühestens jedoch mit Wirkung zum Zeitpunkt seines Eintritts in den Aufsichtsrat, ohne Gegenstimme zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. 'Ich bin sehr froh, dass wir auf meinen Vorschlag hin Herrn Sonnenschein als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz gewinnen konnten. Mit dieser Führungskraft hat der Vorstand einen sehr kompetenten und erfahrenen Ratgeber insbesondere auch bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, der Digitalisierung und der Transformation des Unternehmens', sagte Siegfried Jaschinski. Martin Sonnenschein (55) ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney. In den vergangenen Jahren hat Sonnenschein weltweit eine Vielzahl an großen, digitalen Transformationsprogrammen sowie industriellen Wachstums- und Innovationsprojekten erfolgreich umgesetzt, bei denen operative Verbesserungen und neue Geschäftsmodelle im Vordergrund standen. Vor seinem Wechsel zu A.T. Kearney war der promovierte Karlsruher Diplom-Wirtschaftsingenieur in Geschäftsführungspositionen bei Daimler-Benz InterServices, E-Plus Mobilfunk und ThyssenKrupp tätig. 'Auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Sonnenschein freue ich mich. Dank seiner umfassenden Expertise und Führungserfahrung wird er ein wertvoller Gestalter bei der Ausrichtung von Heidelberg auf die Anforderungen der Zukunft sein', sagte Hundsdörfer. Die Bestellung von Herrn Dr. Sonnenschein zum Aufsichtsratsmitglied soll umgehend bei Gericht beantragt werden. Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. 