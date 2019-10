LBC Tank Terminals gab heute eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Geschäftsergebnisse des 4. Quartals im GJ 2019 zum 30. Juni 2019 bekannt.

Die Ergebnisse werden am heutigen Montag, 28.Oktober 2019 veröffentlicht. Anschließend findet für alle Investoren am Montag, 04.November 2019 um 16:00 (mitteleuropäische Zeit) 10:00 (Eastern Standard Time) eine Telefonkonferenz statt.

Weitere Informationen und Kopien des Geschäftsberichts finden Sie auf der Intralinks-Website.

Investoren der vorrangigen Anleihen an der LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., fällig 2023, wenden sich für einen Zugang zu Intralinks bitte an investors@lbctt.com.

LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals mit Hauptsitz in Belgien ist ein unabhängiger Betreiber von Flüssigkeitsspeichern für Chemikalien, Öle und Erdölraffinerieprodukte. LBC besitzt und betreibt ein weltweites Netz von Terminals mit einer Gesamtkapazität von 2,5 Millionen m³. Unsere globale Präsenz umfasst Niederlassungen in Europa und Amerika und wir betreuen über 100 der wichtigsten Akteure auf dem Markt. Unser Ziel ist einfach: Wir wollen unseren Kunden die sichersten, zuverlässigsten und effizientesten Tanklager- und Logistiksysteme bieten. Unsere höchst kompetenten Mitarbeiter sind bestrebt, dafür zu sorgen, dass es in unserem Verantwortungsbereich niemals so etwas wie ein gefährliches Produkt geben wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lbctt.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005528/de/

Contacts:

LBC Belgium Holding NV

Steven Pauwels, 0032 15 28 73 10

s-pauwels@lbctt.com