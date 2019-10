Der weltweit einzigartige No Brainer Club feiert seinen nächsten Verdoppler: IVERIC bio (WKN: A2PHLF) liefert heute positive Studienergebnisse - das Papier klettert heute um mehr als +100% in die Höhe. Die IVERIC-Aktie war zuletzt einer von wenigen Titeln, die von Seiten der NBC-Experten mit einem "Stark kaufen"-Urteil bedacht wurden.

"Das Kursniveau ist derzeit (…) absolut nicht angemessen", schrieben wir in unserer NBC-Ausgabe vom 17. Oktober in Bezug auf IVERIC. Die Aktie handelte seinerzeit zu Kursen unter einem Dollar. Heute, weniger als zwei Wochen später, klopft sie bereits an die Marke von 2 USD! Für IVERIC galt eine interne Kaufzone bis 1,25 USD. Mitglieder des Investmentclubs waren bis heute randvoll positioniert und feiern nun einen Kursgewinn von zeitweise über +100%. Realisierte Gewinne fließen in weitere NBC-Favoriten, die ihre große Neubewertung erst noch vor sich haben.

Studiendaten überraschend gut - Aktie immer noch spottbillig

Das IVERIC-Management hatte Zimura selbst eigentlich schon in den Hintergrund gerückt und den Fokus auf die Transformation zum Gentherapie-Player gelegt. Doch von den neuesten Phase-2b-Ergebnissen zum Therapiekandidaten gegen eine spezielle Form der trockenen altersabhängigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...