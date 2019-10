Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich diesmal Microsoft. Charttechnisch ist heute ein Freudentag. Die Aktie ist nach oben ausgebrochen. Aus gutem Grund: Microsoft hat einen Milliardenauftrag an Land gezogen. Bei den Verkäufen steht Covestro im Fokus. Der Chemiekonzern hat Zahlen vorgelegt. Die kommen am Markt gut an. Allerdings gibt es auch den einen oder anderen Anleger, der Kasse macht.