Mainz (ots) - ZDFneo wird zehn Jahre alt! Grund zu feiern und aus dem "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" eine Jubiläumsausgabe zu machen. Zu sehen ist sie am Donnerstag, 31. Oktober 2019, um 22.15 Uhr in ZDFneo, ab 20 Uhr am Donnerstag in der ZDFmediathek und am Freitag, 1. November 2019, um 0.00 Uhr im ZDF. Gast im Studio ist Oliver Welke, Anchorman der ZDF-Nachrichtensatire "heute-show".Aus gegebenem Anlass stellt sich Moderator Jan Böhmermann die entscheidende Frage: Ist eine Welt ohne ZDFneo überhaupt vorstellbar? Und was wäre passiert, wenn der Mainzer Digitalkanal nie gegründet worden wäre? Um das herauszufinden, reist Jan Böhmermann zurück in die Zukunft des Fernsehens. Unterwegs trifft er viele alte Bekannte wie Joko und Klaas, Eko Fresh sowie Laura Karasek - ein Wiedersehen mit den Stars und Sendungen aus zehn Jahren ZDFneo.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyalehttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4416772