Der Preis für Palladium war zuletzt geradezu im Höhenrausch. Kann das so weiter gehen? Woher kommt eigentlich der deutliche Anstieg, was ist auf der Angebots-und was auf der Nachfrageseite los und wie sinnvoll ist Palladium als Investment zu diesem Zeitpunkt? Darüber redet Patrick Kesselhut von der Commerzbank in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe.