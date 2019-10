ROUNDUP 3: EU-Staaten einigen sich auf flexiblen Brexit-Aufschub bis Ende Januar

BRÜSSEL/LONDON - Die EU-Staaten haben sich auf einen flexiblen Brexit-Aufschub bis Ende Januar 2020 geeinigt. Sollte die Ratifizierung des Austrittsabkommens vorher gelingen, ist der britische EU-Austritt auch vor Fristende möglich. Stichtag wäre dann jeweils der erste Tag des folgenden Monats.

Merkel würdigt Leistung des scheidenden EZB-Präsidenten Draghi

FRANKFURT - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi für seinen Einsatz für die die Stabilität und die Weiterentwicklung des Euroraumes gedankt. "Du hast den Euro durch unruhige See navigiert", sagte Merkel am Montag anlässlich eines Festaktes in der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Draghi habe den Euroraum erfolgreich durch die Euro-Schuldenkrise geführt, die Unabhängigkeit der EZB bewahrt und die Währungsunion gestärkt, sagte die CDU-Politikerin.

ROUNDUP: Kramp-Karrenbauer verteidigt Führungsanspruch gegen Kritiker

BERLIN - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat angesichts neuer innerparteilicher Angriffe ihren Führungsanspruch untermauert. Im Bundesvorstand sei vom Chef der Jungen Union (JU), Tilman Kuban, am Montag "die Führungsfrage gestellt worden", sagte Kramp-Karrenbauer nach der Sitzung in Berlin. Sie habe darauf hingewiesen, dass sie sich beim Parteitag im vergangenen Jahr um den Vorsitz beworben habe - eine Möglichkeit, die allen offen gestanden habe. Kramp-Karrenbauer forderte interne Kritiker zugleich auf, im Streit um die Kanzlerkandidatur 2021 öffentlich Farbe zu bekennen.

Trump: Liegen bei Teilabkommen mit China vor dem Zeitplan

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump glaubt im Handelsstreit mit China weiterhin an eine baldige Unterzeichnung eines Teilabkommens. "Wir liegen, würde ich sagen, ein bisschen vor dem Zeitplan, vielleicht deutlich vor dem Zeitplan", sagte Trump am Montag auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb von Washington. "Wahrscheinlich werden wir es unterzeichnen."

ROUNDUP: Durchschnittlicher Krankenkassenbeitrag steigt leicht

BERLIN - Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen müssen sich auf steigende Krankenkassenbeiträge einstellen. Bei vielen könnte der Beitrag aber auch sinken.

Ifo-Institut: Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft bessert sich

MÜNCHEN - Im Oktober hat sich die Stimmung unter deutschen Exporteuren deutlich aufgehellt. Der vom Ifo-Institut ermittelte Indexwert für die Exporterwartungen der Industrie ist auf minus 1,2 Punkte gestiegen, nach minus 5,3 Zählern im Monat zuvor, wie das Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Die Ifo-Exporterwartungen basieren auf einer Umfrage unter etwa 2300 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes.

Eurozone: Geldmenge wächst schwächer als erwartet

FRANKFURT - In der Eurozone ist die Geldmenge im September schwächer als erwartet gewachsen. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 5,7 Prozent erwartet. Im August hatte der Zuwachs 5,8 Prozent betragen.

ROUNDUP 4: Schwierige Mehrheitssuche in Thüringen - CDU-Chef geht auf Linke zu

ERFURT/BERLIN - Angesichts der unklaren Mehrheitsverhältnisse in Thüringen nach der Wahl vom Sonntag überdenkt die Landes-CDU ihre bisher strikte Abgrenzung von der Linkspartei. Spitzenkandidat Mike Mohring will eine Gesprächseinladung von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow annehmen. Er erhielt dafür nach eigenen Angaben am Montag Rückendeckung von der CDU-Bundesspitze in Berlin - erntete aber umgehend auch scharfen Widerspruch in den eigenen Reihen. Ramelow hatte die Linke zwar zu ihrem ersten Sieg bei einer Landtagswahl geführt, seine rot-rot-grüne Regierung verlor aber ihre Mehrheit. Für die FDP kommt selbst ein Tolerieren einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung nicht in Frage.

