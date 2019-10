Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Emission einer besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot DGAP-Ad-hoc: Jung, DMS & Cie. Pool GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Emission einer besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot 28.10.2019 / 17:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Emission einer besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot Wiesbaden, 28. Oktober 2019 - Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 5,5% beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro. Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A14J9D9) mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik Deutschland ("Deutschland"), dem Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") und der Republik Österreich ("Österreich") über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte gebilligt, im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2015/2020 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00. Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes "Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden. 