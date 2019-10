NEW YORK (Dow Jones)--Die sich verdichtenden Hinweise auf eine konkrete Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt sorgen am Montag an den US-Börsen für gute Stimmung. Unter den Investoren verstärkt sich die Hoffnung auf einen ersten Lösungsschritt im Handelsstreit. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump könnte ein entsprechendes Abkommen beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Chile im kommenden Monat unterzeichnet werden. Die Verhandlungen für "Phase eins" seien dem Zeitplan voraus.

Geschürt wird der Optimismus auch davon, dass China am Wochenende einen Bann auf US-Geflügel fallengelassen hat im Gegenzug dafür, dass die USA zubereitetes Hühnerfleisch aus China importieren. Davon profitieren Aktien von Fleischproduzenten wie Sanderson Farms mit einem Plus von 13, Pilgrims Pride mit 5,9 und Tyson Foods mit 3,2 Prozent.

Zur guten Stimmung trägt auch bei, dass allseits von der US-Notenbank am Mittwoch eine weitere Zinssenkung erwartet wird.

Der S&P-500 ist gleich zu Beginn des Handels auf ein neues Rekordoch gestiegen. Zur New Yorker Mittagszeit liegt er ein halbes Prozent höher und mit 3.039 Punkten nur wenig unter dem Allzeithoch. Der Dow-Jones-Index verbessert sich um 0,4 Prozent auf 27.072 Punkte. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,9 Prozent nach oben.

Tiffany-Aktie schießt nach LVMH-Gebot nach oben

Hauptthema an der Börse ist das Interesse des französischen Luxusgüterherstellers LVMH an der Juwelier-Ikone Tiffany. Die Tiffany-Aktie haussiert um fast 32 Prozent auf 129,86 Dollar. Am Sonntag war bekannt geworden, dass LVMH dem US-Unternehmen eine Offerte für 120 Dollar je Aktie angeboten hat.

Die Microsoft-Aktie steigt um 2,1 Prozent und reagiert damit darauf, dass der Softwarekonzern vom US-Verteidigungsministerium einen Auftrag für das Cloud-Projekt Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) im Volumen von 10 Milliarden Dollar erhalten hat. Microsoft stach damit Amazon aus. Amazon gewinnen nach einem leichteren Start inzwischen 0,6 Prozent.

Die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hat im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen und will seine Sparanstrengungen verstärken. Die Aktie steigt um 0,7 Prozent.

AT&T hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet und hat ein weiter moderates Dividendenwachstum, Schuldenabbau und Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt. Für die Aktie geht es um 4,8 Prozent nach oben.

General Motors (GM) reagieren nur mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent darauf, dass nach 40 Tagen die Gewerkschaft United Auto Workers Union (UAW) ihren landesweiten Streik bei dem Autobauer beendet hat. Der neue Vertrag sieht bessere Löhne, kräftige Bonuszahlungen und eine Verpflichtung von GM vor, 7,7 Milliarden Dollar in seine US-Produktionsstätten zu investieren und 9.000 Arbeitsplätze zu sichern.

Der Musikstreamingdienst Spotify hat dank der wachsenden Kundenbasis im dritten Quartal deutlich mehr verdient. Die Zahl der aktiven Nutzer lag 248 Millionen über der Erwartung des Unternehmens. Zudem wurde der Ausblick für das vierte Quartal erhöht. Die Aktie verbessert sich um 15,1 Prozent.

Die Aktie des kalifornischen Stromversorgers PG&E knickt um 12 Prozent ein. Hintergrund sind die neuerlichen verheerenden Waldbrände in Kalifornien. PG&E kündigte am Wochenende deswegen an, rund 940.000 Kunden Strom und Gas abzuschalten. PG&E hatte bereits 180.000 Kunden in Nordkalifornien vorübergehend den Strom abgedreht, um Hochspannungsleitungen zu überprüfen und Funkenflug zu verhindern. Im vergangenen November hatten marode Stromleitungen von PG&E den verheerendsten Waldbrand in Kaliforniens Geschichte ausgelöst. PG&E hat bereits vor Monaten Insolvenz angemeldet.

Dollar vor erwarteter Zinssenkung wenig verändert

Am Devisenmarkt sind die Blicke vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Zuletzt hatten die US-Notenbanker die Tür für die dritte Zinssenkung in Serie offen gehalten, obwohl sie weniger energisch für eine weitere Senkung argumentierten als vor ihren Schritten im Juli und September. Der Dollar-Index liegt knapp im Minus.

Das Pfund Sterling legt leicht zu, nachdem die EU-Staaten sich auf eine Verschiebung des Brexit-Termins um weitere drei Monate bis Ende Januar geeinigt haben.

Am Ölmarkt fallen die Preise nach einer freundlichen Eröffnung mittlerweile etwas zurück. Der Goldpreis fällt um 12 Dollar auf 1.491. Wegen der Zuversicht im Handelsstreit sei das Edelmetall derzeit nicht gesucht, heißt es. Auch Anleihen werden deshalb gemieden. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt kräftig um fast 6 Basispunkte auf 1,85 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.059,48 0,38 101,42 16,00 S&P-500 3.038,57 0,53 16,02 21,21 Nasdaq-Comp. 8.319,41 0,93 76,29 25,38 Nasdaq-100 8.101,43 0,90 72,22 27,99 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,65 1,6 1,63 44,5 5 Jahre 1,67 4,8 1,63 -25,1 7 Jahre 1,76 5,9 1,70 -48,6 10 Jahre 1,85 5,6 1,79 -59,4 30 Jahre 2,34 5,3 2,29 -72,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.05 Uhr Do, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1096 +0,12% 1,1106 1,1097 -3,2% EUR/JPY 120,91 +0,37% 120,69 120,53 -3,8% EUR/CHF 1,1047 +0,23% 1,1025 1,1017 -1,9% EUR/GBP 0,8627 -0,11% 0,8648 0,8648 -4,1% USD/JPY 108,98 +0,26% 108,67 108,61 -0,6% GBP/USD 1,2860 +0,22% 1,2841 1,2830 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,0623 +0,16% 7,0666 7,0698 +2,8% Bitcoin BTC/USD 9.385,26 -1,78% 7.467,01 7.449,76 +152,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,99 56,66 -1,2% -0,67 +15,7% Brent/ICE 61,65 62,02 -0,6% -0,37 +11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,91 1.503,33 -0,8% -11,43 +16,3% Silber (Spot) 17,84 18,02 -0,9% -0,17 +15,2% Platin (Spot) 915,43 930,35 -1,6% -14,92 +14,9% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,01 +1,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 12:15 ET (16:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.