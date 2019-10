ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Rekordgipfel am Freitag hat der Schweizer Leitindex SMI am Montag noch mehr Höhenluft geschnuppert. Unter dem Strich legte er im Einklang mit den anderen europäischen Börsen um 0,3 Prozent auf 10.232 Punkte zu. Das neue Rekordhoch liegt bei 10.254 Punkten, rund 57 mehr als am Freitag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen nur Novartis. Umgesetzt wurden 53,98 (zuvor: 51,04) Millionen Aktien.

Zur weiter guten Stimmung trugen positive Signale von den US-chinesischen Verhandlungen ebenso bei wie die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwoch erneut die Zinsen senken wird.

Tendenziell positiv kam auch an, dass die EU der Verschiebung des Brexit-Termins bis längstens 31. Januar zugestimmt hat. Damit ist auch die letzte Restunsicherheit eines harten Brexit am 31. Oktober vom Tisch.

Tagessieger war die Richemont-Aktie mit einem Plus von 2,5 Prozent. Sie wurde von Konsolidierungsfantasie erfasst, nachdem am Wochenende ein Übernahmegebot des Konkurrenten LVMH für den US-Schmuckhersteller Tiffany mit einer Prämie von rund 30 Prozent auf den Aktienkurs bekannt geworden war. Laut Analyst Rogerio Fujimori von RBC Capital wird damit das Augenmerk auf die attraktive Bewertung von Richemont gelenkt, was die Summe der Einzelteile des Schweizer Konzerns betrifft.

Zu den Tagessiegern zählten daneben die als zyklisch geltenden Bankaktien mit Gewinnen bis 1,7 Prozent bei UBS. Vernachlässigt wurden dagegen die als defensiv geltenden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis sowie Nestle. Letztere schlossen sogar knapp im Minus, während die beiden Pharmaaktien behauptet aus dem Tag gingen.

ABB verteuerten sich um 0,7 Prozent. Der Industriekonzern hatte mitgeteilt, eine 67-prozentige Beteiligung am Elektromobilitätsunternehmen Shanghai Chargedot New Energy Technology Co zu übernehmen. Das chinesische Unternehmen, das Ladestationen und Softwareplattformen für Kunden wie beispielsweise Elektrofahrzeughersteller herstellt, soll ABB dabei helfen, das Unternehmensportfolio im Bereich Elektromobilität zu verstärken. Zu finanziellen Einzelheiten äußerte sich ABB nicht.

Kühne & Nagel verloren nach einer Abstufung auf "Marketperform" von "Outperform" durch Bernstein 0,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 12:45 ET (16:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.