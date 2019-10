Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.10.2019 Kursziel: 25,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Solider Ausblick für 2020, Visibilität dürfte aber gesunken sein FORTEC Elektronik hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2018/2019 vorgelegt, nachdem Ende August bereits umfangreiche vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt gegeben worden waren. [Tabelle] Vorläufige Zahlen bestätigt, Dynamik nimmt ab: In Bezug auf den Konzernumsatz (88,3 Mio. Euro), das operative Ergebnis (7,4 Mio. Euro) sowie das Nettoergebnis (5,7 Mio. Euro) ergaben sich keine Abweichungen gegenüber den Vorabzahlen. Der Umsatzbeitrag der unterjährig akquirierten UK-Gesellschaften lag mit 5,8 Mio. Euro im Rahmen unserer Erwartungen. Wenngleich auf Gesamtjahressicht sowohl das Segment Datenvisualisierung (+8,9% auf 55,4 Mio. Euro) als auch industrielle Stromversorgungen (+14,7% auf 32,9 Mio. Euro) zum Wachstum beitrugen, nahm die Dynamik in Q4 in beiden Bereichen ab und dürfte organisch leicht rückläufig gewesen sein, was u.E. aber auch auf dem Lagerumzug beruht. Visibilität für 2020 eingeschränkt: Für das neue Geschäftsjahr zeigt sich der Vorstand zwar nach wie vor vorsichtig optimistisch, aufgrund der jüngsten rezessiven Tendenzen sowie verbleibender Unsicherheitsfaktoren für die Gesamtwirtschaft halten wir die Visibilität aber für deutlich geringer als im vergangenen Jahr. FORTEC rechnet für 2019/2020 daher nur mit einem leichten organischen Umsatzwachstum sowie einer leichten Steigerung des EBITs. Unsere angepassten Prognosen (MONe 2020: Umsatz 90,1 Mio. Euro; EBIT 7,6 Mio. Euro) implizieren auf operativer Ebene organisch allerdings eine Stagnation (UK Töchter wurden ab Q2 2019 konsolidiert) und sind insofern als konservativ zu betrachten. Aufgrund der in 2019 abgeschlossenen Wachstumsinvestitionen in neue Büro- und Logistikkapazitäten gehen wir aber wieder von einer deutlichen Verbesserung des Free Cashflows aus (MONe: 4,3 Mio. Euro). Dividendensteigerung überrascht: Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,70 Euro fällt mit einer Steigerung von knapp 17% etwas höher aus als erwartet (MONe: 0,65 Euro). Neben dem 35-jährigen Firmenjubiläum spiegelt sich darin u.E. auch die Zuversicht des Managements in die Stärke des Geschäftsmodells von FORTEC wider. Letzteres sehen wir angesichts der diversifizierten Kundenstruktur sowie der stetigen Weiterentwicklung vom Produkt- zum Lösungsanbieter mit höherer eigener Wertschöpfung insgesamt als robust an. So verzeichnete FORTEC selbst im Krisenjahr 2009 positive Ergebnisse und Cashflows. Fazit: Wenngleich sich das Marktumfeld auch für FORTEC als zunehmend herausfordernder darstellt, gehen wir auch in 2020 wieder von einer soliden Entwicklung aus. Angesichts der moderaten Bewertung sowie des guten Track Records bestätigen wir unser Rating ??zKaufen" mit einem leicht reduzierten Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19253.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

