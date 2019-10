Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Hikvision, der weltweit führende Anbieter von innovativen Sicherheitsprodukten und -lösungen, hat seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Hikvision erzielte im 3. Quartal 2019 Umsätze in Höhe von 15,92 Milliarden RMB, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 23,12 Prozent war. Der den Anteilseignern des Unternehmens zuzurechnende Nettogewinn betrug 3,81 Milliarden RMB - im Jahresvergleich ein Anstieg um 17,31 Prozent.Zusammengenommen kam Hikvision in den ersten drei Geschäftsquartalen auf ein Gesamtbetriebsergebnis von 39,84 Milliarden RMB, was im Jahresvergleich einem Wachstum von 17,86 Prozent entspricht.Das Umsatzwachstum erwies sich in den ersten drei Berichtsquartalen 2019 als stabil und robust, wobei die Umsätze von Quartal zu Quartal kontinuierlich anstiegen.Hikvision geht davon aus, dass die Nachfrage nach Sicherheitsangeboten und die Wachstumschancen in China wie auf den ausländischen Märkten weiter zunehmen werden. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Firma weiterhin das Ziel, allen Kunden und Partnern rund um den Globus erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.Den kompletten Geschäftsbericht für das 3. Quartal 2019 finden Sie hier (https://oversea-download.hikvision.com/uploadfile/Investment%20Relationship/Hikvision%202019%20Q3%20Report.pdf).Informationen zu HikvisionHikvision ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitsprodukten und -lösungen. Zusammen mit einem großen und hoch ausgebildeten Forschungs- und Entwicklungsteam produziert Hikvision eine Reihe umfassender Produkte und Lösungen für ein breites Spektrum vertikaler Märkte. Zusätzlich zur Sicherheitsbranche weitet Hikvision seine Reichweite auf Smart-Home-Technologien, industrielle Automatisierung und Elektronik für die Automobilindustrie aus, um seine langfristigen Ziele zu erreichen. Die Produkte von Hikvision bieten den Endnutzern außerdem aussagekräftige Geschäftsanalysen, durch die ein effizienterer Betrieb und ein größerer Geschäftserfolg ermöglicht werden. Hikvision hat sich der Aufgabe verschrieben, bei seinen Produkten die größtmögliche Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, und empfiehlt seinen Partnern, die Vorteile der vielen von Hikvision angebotenen Ressourcen im Bereich Cyber-Sicherheit zu nutzen. Dazu gehört etwa das Hikvision Cybersecurity Centre. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hikvision.com (http://www.hikvision.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015896/Hikvision_Q3_financial_results.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1015895/Q3_financial_results_Hikvision.jpgPressekontakt:Luke LiuTelefon: +86-15210662217Fax: +86 571 89935635E-Mail: liuyunlong10@hikvision.comOriginal-Content von: Hikvision Digital Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119788/4416943