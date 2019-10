BERLIN (Dow Jones)--Die Berater von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben eine bessere Kontrolle und Evaluierung von Förderprojekten des Bundes gefordert. "In Zeiten von digitalem Wandel, Globalisierung und Fake News wird es immer wichtiger, dass eine moderne Wirtschaftspolitik faktenbasiert und transparent entscheidet", schreiben die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats des Ministeriums in einem an Altmaier adressierten Brief, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Dies erfordert ein genaues Verständnis der Wirksamkeit der verantworteten Maßnahmen."

Die Experten machen sich für eine verstärkte Unterstützung durch die Leitungsebene im Ministerium stark und fordern eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung. Dafür müsse eine eigene Stelle aufgebaut werden, die konkrete Förderprojekte und Regierungsmaßnahmen evaluiert. Zudem brauche es einen regelmäßigen Austausch zwischen den Ressorts. Das Wirtschaftsministerium könne beim Thema der Evidenzbasierung "eine nationale und internationale Vorreiterfunktion übernehmen", zeigen sich die Experten überzeugt.

