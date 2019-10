Mit einem neuen Allzeithoch an der Wall Street im Rücken bricht der Deutsche Aktienindex nach oben aus. Die Marke von 13.000 Punkten verfehlt der Index nur knapp - bei weiter guter Stimmung dürfte der Markt das Ziel lediglich auf morgen verschoben haben. Am Mittwoch dann wird die US-Notenbank erneut an der Zinsschraube nach unten drehen, alles andere wäre eine große Überraschung. Und durch eine Verschiebung hat der Brexit zunächst einmal seinen unmittelbaren Schrecken für die Börse verloren. Der ...

