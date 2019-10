Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Apple hat seine drahtlosen Ohrhörer AirPods Pro vorgestellt. Sie haben ein neues Design und verfügen über aktive Rauschunterdrückung, teilte der Konzern am Montag mit. AirPods Pro können ab dem heutigen Montag auf der Webseite und am Mittwoch in Geschäften gekauft werden. Der Verkaufspreis liegt in den Vereinigten Staaten bei 249 US-Dollar. Der Tech-Riese sucht derzeit nach neuen Wachstumswegen abseits des iPhones. Die AirPods haben sich zu einem der erfolgreichsten neuen Apple-Produkte entwickelt.

Laut Bernstein Research stieg der Umsatz mit den Ohrhörern im abgelaufenen Quartal um 70 Prozent auf rund 2 Milliarden US-Dollar, was Apple hilft sein nachlassendes iPhone-Geschäft auszugleichen.

