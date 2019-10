Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach der Veröffentlichung von vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Gewinnentwicklung sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Martina Matouskova in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies liege an einer guten Kostenkontrolle./he/zb

