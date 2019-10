Bechtle - der IT-Dienstleister könnte jetzt den Turbo zünden!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Bechtle bietet von IT-Dienstleistungen bis hin zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens alles an. Die Aktie hat vom Allzeithoch bei 110 EUR bis 84,50 EUR korrigiert. Aktuell notiert die Aktie wieder über den gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Es sieht so aus, als ob Bechtle wieder zurück zu alter Stärke gefunden hat und weiter nach oben will.Die Aktie des IT-Konzerns notiert knapp unter dem Widerstandsbereich bei 98 EUR. Wenn die Aktie vor dem Breakout nach 1-2 Tage konsolidieren würde, bekämen wir ein gutes Setup um in die Aktie einzusteigen. Es ist auf Intraday Setups zu achten, wenn die Aktie wieder nach oben will. Wenn eine dynamische Aufwärtsbewegung folgen würde, könnte die Aktie wieder Kurs auf das Allzeithoch nehmen.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn die Aktie den Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 98 EUR vollzieht. Es sollte abgewartet werden bis sich Intraday ein Einstiegs-Setup bildet. Aggressivere Trader setzen den Stopp unter die Breakout-Kerze, für defensivere Trader würde sich der Bereich unter dem letzten Pivot-Tief bei 93 EUR anbieten, wo auch der EMA 50 verläuft.Meine Meinung zu Bechtle ist BULLISCH