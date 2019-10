Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass sie eine Minderheitsbeteiligung an SynTao Green Finance (STGF), einem führenden Anbieter von Daten und Analysen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance, ESG) mit Sitz und Aktivitäten in China erwerben wird.

STGF bietet ESG-Daten und -Ratings, Green-Bond-Verifizierung und Green-Finance-Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen in China. Das Unternehmen bietet politischen Entscheidungsträgern auch eine Vordenkerrolle im Bereich ESG an. Die Daten von STGF umfassen börsennotierte chinesische Unternehmen, Anleiheemittenten und makro-ESG-Entwicklungstrends. STGF war der erste chinesische Unterzeichner, der als Dienstleister den UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) beigetreten ist, und der erste Climate Bonds Initiative Approved Verifier in China sowie der einzige chinesische Green Bond Verifier im ersten Advisory Council of Green Bond Social Bond Principles der International Capital Markets Association (ICMA). Das Unternehmen ist ebenfalls Gründer des China Social Investment Forum.

Die Investition in STGF steht im Einklang mit Moody's anhaltendem globalem Engagement für die Förderung transparenter Standards zur Bewertung von ESG-Risiken. Vor Ort stärkt die Investition die Präsenz und das Engagement von Moody's in China und seinen Finanzmärkten, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung eines langfristigen, nachhaltigen Wachstums und einem Beitrag zur gesunden Entwicklung der ESG-Märkte liegt.

"Seit seiner Gründung hat STGF seine Position in China als lokaler Standardgeber und führende nationale Plattform für ESG-Daten und -Analysen gefestigt. Die chinesischen Datensätze von STGF bieten Möglichkeiten, Moody's globale ESG-Forschung und -Daten zu verbessern", sagte Hao Shi, Managing Director, Country Manager für Moody's China Operations. "Gemeinsam werden wir versuchen, unsere jeweiligen Stärken und Fähigkeiten zu nutzen, um eine Reihe von Lösungen für die ESG-Bedürfnisse von Investoren und Emittenten anzubieten, einschließlich gemeinsamer Forschung, Produktentwicklung und technischer Zusammenarbeit."

"Unter Berücksichtigung sowohl globaler ESG-Standards als auch der spezialisierten Marktcharakteristika Chinas hat STGF effektive ESG-Methoden für China entwickelt und eine beträchtliche Datenmenge gesammelt", sagte Peiyuan Guo, Vorsitzender von STGF. "Moody's Investition wird STGF helfen, seine Datenabdeckung, -akzeptanz und -fähigkeit zu beschleunigen und die chinesischen Marktteilnehmer weiter zu bedienen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Moody's und unsere zukünftige Zusammenarbeit."

Die Transaktion ergänzt die jüngsten Übernahmen von Moody's von Vigeo Eiris, einem weltweit führenden Anbieter von ESG-Forschung, -Daten und -Bewertungen, und von Four Twenty Seven, Inc., einem führenden Anbieter von Klimadaten und Risikoanalysen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben und werden keinen wesentlichen Einfluss auf das Finanzergebnis 2019 von Moody's haben. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang November 2019 erwartet.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody's ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Kapitalmärkte und bietet Kredit-Ratings, Recherche, Instrumente und Analysen, die zu transparenten und integrierten Finanzmärkten beitragen. Moody's Corporation (NYSE: MCO) ist die Muttergesellschaft von Moody's Investors Service, das Kredit-Ratings und Recherche zu Schuldtiteln und Wertpapieren anbietet, und Moody's Analytics, das Spitzensoftware, Beratungsdienstleistungen und Forschung für Kredit- und Wirtschaftsanalysen sowie finanzielles Risikomanagement anbietet. Das Unternehmen, das 2018 einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar erzielte, beschäftigt weltweit rund 13.200 Mitarbeiter und ist in 44 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com.

Weitere Informationen über Moody's Ansatz zu ESG finden Sie unter www.moodys.com/esg.

Eine ökologisch nachhaltige Zukunft zu aktivieren ist ein Schwerpunkt von Moody's Ansatz zur Corporate Social Responsibility. Für weitere Informationen besuchen Sie www.moodys.com/csr.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäftstätigkeit und das operative Geschäft des Unternehmens, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Solche Aussagen können unter anderem Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "Strategie", "anstreben", "voraussichtlich", "vorhersagen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "sollten", "könnten", "können" und ähnliche Ausdrücke oder Wörter und Variationen davon beinhalten, die die voraussichtliche Eigenschaft von Ereignissen oder Ergebnissen vermitteln, die im Allgemeinen auf zukunftsorientierte Aussagen hinweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und andere Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung (sofern nicht anders vermerkt), und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen in Zukunft öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es als Ergebnis späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder anderweitig, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Im Zusammenhang mit den "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 identifiziert das Unternehmen Beispiele für Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Störungen an den Kreditmärkten oder wirtschaftliche Verlangsamungen, die sich auf das Volumen der auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldverschreibungen und anderen Wertpapiere auswirken könnten; andere Angelegenheiten, die sich auf das Volumen der auf den inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldverschreibungen und anderen Wertpapiere auswirken könnten, einschließlich Regulierung, Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität, Änderungen der Zinssätze und anderer Volatilitäten an den Finanzmärkten, wie beispielsweise die aufgrund der Unsicherheit beim Übergang der Unternehmen von LIBOR und dem bevorstehenden Rückzug Großbritanniens aus der EU; das Ausmaß der Fusions- und Übernahmetätigkeit in den USA und im Ausland; die ungewisse Wirksamkeit und mögliche Nebenauswirkungen von Maßnahmen der US-amerikanischen und ausländischen Regierung/en, die sich auf die Kreditmärkte, den internationalen Handel und die Wirtschaftspolitik auswirken, einschließlich derjenigen, die sich auf Zölle und Handelsbarrieren beziehen; Bedenken auf dem Markt, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder anderweitig die Wahrnehmung der Integrität oder des Nutzens von Ratings unabhängiger Kreditagenturen auf dem Markt beeinträchtigen; die Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen; Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden; der Grad des Erfolgs der Entwicklung neuer Produkte und der globalen Expansion; die Auswirkungen der Regulierung als NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating Organization), das Potenzial neuer US-Gesetze und -Vorschriften auf bundesstaatlicher, staatlicher und lokaler Ebene, einschließlich Bestimmungen im Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank") und Vorschriften, die sich aus Dodd-Frank ergeben; das Potenzial für mehr Wettbewerb und Regulierung in der EU und anderen ausländischen Rechtsordnungen; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Ratingeinschätzungen sowie allen anderen Rechtsstreitigkeiten, Regierungs- und Aufsichtsverfahren, Untersuchungen und Ermittlungen, denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit unterliegen kann; Bestimmungen der Dodd-Frank-Gesetzgebung zur Änderung der vorgebrachten Standards und EU-Vorschriften zur Änderung der Haftungsstandards, die für Ratingagenturen in einer Weise gelten, die den Ratingagenturen entgegengesetzt ist; Bestimmungen der EU-Verordnungen, die zusätzliche verfahrensrechtliche und inhaltliche Anforderungen an die Preisgestaltung von Dienstleistungen und die Ausweitung des Aufsichtsauftrags auf Nicht-EU-Ratings, die für regulatorische Zwecke verwendet werden, den möglichen Verlust von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen; Ausfälle oder Fehlfunktionen unseres Betriebs und unserer Infrastruktur, Schwachstellen durch Cyberbedrohungen oder andere Cybersicherheitsbedenken; das Ergebnis einer Überprüfung der globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch die Steuerbehörden; Gefährdung durch potenzielle strafrechtliche Sanktionen oder zivilrechtliche Abhilfemaßnahmen, wenn das Unternehmen gegen ausländische und US-amerikanische Gesetze und Vorschriften verstößt, die in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, gelten, darunter Datenschutz- und Datenschutzgesetze, Sanktionsgesetze, Antikorruptionsgesetze und lokale Gesetze, die korrupte Zahlungen an Regierungsbeamte verbieten; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit des Unternehmens, solche erworbenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren; Volatilität der Wechsel- und Devisenkurse; das Niveau der zukünftigen Cashflows; das Niveau der Kapitalanlagen und ein Rückgang der Nachfrage nach Kreditrisikomanagement-Tools durch Finanzinstitute. Diese Faktoren, Risiken und Unsicherheiten sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgesehen, zum Ausdruck gebracht, prognostiziert, erwartet oder impliziert sind, werden unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts der Gesellschaft auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in anderen von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit bei der SEC oder in Materialien, die hier oder darin enthalten sind, näher beschrieben. Aktionäre und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Auftreten dieser Faktoren, Risiken und Unsicherheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen, ausgedrückt, prognostiziert, erwartet oder impliziert werden, was einen wesentlichen und negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit, die Ertragslage und die Finanzlage des Unternehmens haben könnte. Von Zeit zu Zeit können neue Faktoren auftreten, und es ist dem Unternehmen weder möglich, neue Faktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die potenziellen Auswirkungen neuer Faktoren auf das Unternehmen beurteilen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191028005794/de/

Contacts:

Im Auftrag von Moody's:

SHIVANI KAK

Moody's Investorbeziehungen

+1 212-553-0298

Shivani.kak@moodys.com

ODER

MICHAEL ADLER

Moody's Kommunikation

+1 212-553-4667

Michael.adler@moodys.com

ODER

GEORGE ZHU

Moody's Kommunikation

+86 138 1057 0262

george.zhu@moodys.com