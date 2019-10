Vor rund 1,5 Jahren ist der Handelsgigant Amazon mit der Übernahme der Online-Apotheke PillPack in den US-Gesundheitsmarkt eingestiegen. Nun kauft der Online-Händler in diesem Bereich weiter zu.? Amazon übernimmt Telemedizin-Startup Health Navigator? Startup wird in virtuelle Gesundheitsdienstleistungen für Mitarbeiter integriert? Amazon könnte Service in Zukunft öffnenNach der Übernahme der US-Versandapotheke PillPack im Juni 2018, die zunächst als Beginn einer Attacke von Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...