SmartStream Technologies, ein Anbieter von Lösungen im Bereich finanzielles Transaction Lifecycle Management (TLM), erbrachte heute einen Konzeptnachweis für ein Modul mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen innerhalb seiner bestehenden TLM Cash and Liquidity Management-Lösung für Zahlungseingänge und Zahlungen, eine wesentliche Funktion für jedes Unternehmen in Bezug auf Liquiditätsrisiko und regulatorisches Berichtswesen

Technologie, die die Marktnachfrage nach Liquiditätsprognosen erfüllt, ist das Rückgrat der Innertages-Liquiditätsmanagement-Lösung von SmartStream. Die nächste Phase der Lösung dreht sich um die Prognostizierung von Zahlungsströmen. SmartStream hat mit seinen Kunden an einem Konzeptnachweis für die Profilierung und den im Tagesverlauf prognostizierten Zahlungsverkehr gearbeitet, einschließlich der Erkennung von fehlenden Zahlungen und Zahlungseingängen innerhalb der Frist. Cash-Management-Teams erhalten einen besseren Überblick über den Zahlungsprozess und werden in die Lage versetzt, das Liquiditätsrisiko effizienter zu steuern und das Potenzial für Zahlungsausfälle zu minimieren.

Andreas Burner, Chief Innovation Officer von SmartStream, erklärt: "Dieser Konzeptnachweis trägt ganz klar dazu bei, dass unsere Kunden mit den Auflagen der Regulierungsbehörden Schritt halten können insbesondere, wenn es um die Position der Bank und deren Management von ausstehenden Zahlungen geht. Durch die Kombination unserer jüngsten Errungenschaften im Bereich künstliche Intelligenz mit der langjährigen Erfahrung von SmartStream in diesem Bereich konnte das in Wien ansässige Innovation Lab dieses neue KI-Cash-und-Liquiditätsprognose-Modul entwickeln. Die Technologie lernt kontinuierlich Datenmuster, so dass der Service ständig besser und effizienter wird."

Das neue "TLM Cash and Liquidity Management"-Modul mit KI und maschinellem Lernen ist eine wichtige Entwicklung für alle Finanzinstitute mit Treasury-Abteilung, weil es die Vorhersage eingehender Gelder ermöglicht und dem Kassenführer mehr Kontrolle über Zahlungsströme gibt. Der eigens entwickelte Algorithmus nutzt die Daten und prognostiziert die Zeit des Zahlungseingangs im Tagesverlauf. Der Kern des Moduls basiert auf hochentwickeltem maschinellem Lernen, das sich ständig verbessert, so dass die Prognosen stets genauer werden und die Treasurer eine bessere Entscheidungsgrundlage haben.

Nadeem Shamim, Head of Cash Liquidity Management, SmartStream, äußert sich wie folgt: "Die Dinge werden immer enger, wenn es um die Steuerung von Liquidität geht. Sicherheit ist teuer, Kapital ist teuer und derzeit wird verstärkt versucht, die übermäßige Nutzung von Kapital zu reduzieren dies ist ein Bereich, in dem KI und prädiktive Analysen Liquiditätspuffer effizienter steuern können, was wiederum zu wesentlichen Ersparnissen führen kann."

KI und maschinelles Lernen bieten den Banken die Möglichkeit, den Liquiditätspuffer zu reduzieren. Die strenge Analyse von unstrukturierten Daten und gelernten Zahlungsprognosen führt zur Reduzierung von Kosten. Es bietet darüber hinaus ein weiteres Tool zur Minderung des Reputationsrisikos, weil es die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen erleichtert, indem es Expositionsgrenzwerte durch Prognosen besser sichtbar macht. Die neue SmartStream-Schnittstelle erlaubt es Nutzern, einzelne Zahlungsströme genauer zu untersuchen.

