Unternehmen fällt es schwer, Mitarbeitern die tiefere Bedeutung ihrer Arbeit zu vermitteln. Dabei können Menschen eine sinnstiftende Tätigkeit an vielen Orten finden. Erzwingen lässt sich dieser sogenannte Purpose nicht.

Anke Dieringers Absätze klacken im Takt der Produktion. Neben ihr fallen frisch lackierte Bleistifte, gleichmäßig tickend wie ein Metronom, aus dem Trocknungsofen. Fließbänder rattern, Motoren surren, und mittendrin läuft Dieringer von Band zu Band und betrachtet ihre Schöpfung. Die Ingenieurin kennt hier in den Fertigungshallen von Faber-Castell fast jedes Gerät, viele davon hat sie selbst konstruiert. Gerade steht sie vor ihrer jüngsten Kreation. Einer Maschine, die Stifte mit Kappen aus Lack überzieht, damit auch deren Oberseite versiegelt ist. "Wenn ich merke: Jawohl, jetzt läuft sie", sagt sie und schnippt mit den Fingern, "das macht mir am meisten Spaß. Dann fahre ich am Ende des Tages zufrieden nach Hause."

Es ist dieses Gefühl, nach dem letztlich alle Angestellten lechzen: Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, mit dem Produkt, der Marke. Man muss Dieringer nicht lange durch die Fabrikhallen folgen, um festzustellen, dass ihre Arbeit sie erfüllt, ihr persönlich einen Sinn stiftet. Und das macht nicht nur sie zufrieden, sondern hilft auch ihrem Arbeitgeber. Seit bald 18 Jahren ist sie dem Unternehmen treu geblieben.

Anke Dieringers Arbeitsalltag zeigt anschaulich, wovon viele Berater, Forscher und Manager derzeit eher abstrakt sprechen: Purpose, übersetzt: der Sinn der Arbeit. Dieses Gefühl zu erleben wird vielen immer wichtiger, wie eine Umfrage des Coachinganbieters BetterUp Labs unter 2000 Angestellten zeigt: Neun von zehn Befragten wären demnach bereit, einen Teil ihres Einkommens, im Schnitt knapp 19 000 Euro im Jahr, zu opfern, wenn sie eine Tätigkeit ausüben dürften, die sie "immer als sinnvoll" empfinden. Glaubt man psychologischer und ökonomischer Forschung, wäre das ein lohnendes Investment: Wenn Menschen einen Sinn beim Arbeiten spüren, sind sie zufriedener, produktiver und gesünder.

Wie das gelingen kann, zeige sich vor allem in mittelständischen Unternehmen, sagt Niklas Schaffmeister, Geschäftsführer der Unternehmensberatung GlobeOne, die sich auf Purpose spezialisiert hat. Mittelständler seien stärker lokal verwurzelt, übernähmen oft mehr Verantwortung für Mitarbeiter und hätten häufiger flache Hierarchien. Ihnen gelingt es dadurch besser, der eigenen Existenz eine größere Berechtigung als das Streben nach Profit zu geben. Und sie schaffen es eher, Mitarbeitern eine Arbeit mit tieferer Bedeutung zu ermöglichen. Wer sie besucht, merkt schnell: Jeder Mensch arbeitet für einen anderen Zweck. Finden muss man ihn zwar selbst - Arbeitgeber können aber immerhin die Rahmenbedingungen schaffen.

Die Seele des Unternehmens

Das sieht auch Daniel Rogger so. Der Schweizer, 51 Jahre alt, ist seit vergangenem Jahr Vorstandsvorsitzender von Faber-Castell und damit der erste Chef seit der Unternehmensgründung vor neun Generationen, der nicht zur namensgebenden Familie gehört. Er versucht, die Vision von Faber-Castell neu zu justieren, ohne die Stärken der jahrhundertelangen Tradition aufzugeben. Die Suche nach dem tieferen Unternehmenssinn ist ein wichtiger Teil seines Vorhabens. Natürlich sei Purpose ein Modewort, das weiß auch Rogger. Er spricht deshalb lieber von der "Seele des Unternehmens", die auch ihm selbst wichtig sei. "Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Mitarbeitern als mit meiner Frau. Es wäre sehr unvernünftig, wenn ich diese Zeit nicht auch ...

