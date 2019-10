=== *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (13:30 Telefonkonferenz für Analysten), Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 3Q (15:30 Telefonkonferenz für Analysten), Bad Homburg 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 9 Monate, Holzminden 07:30 DE/Comdirect Bank AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PG in Frankfurt), Quickborn *** 07:35 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9 Monate, Stockholm *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 104 zuvor: 104 *** 09:25 DE/Digital-Gipfel, u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Rede von Bundeskanzlerin Merkel (15:45), Dortmund *** 10:50 DE/Bundesbank, Finanzmarktkonferenz, Begrüßung durch Präsident Weidmann, u.a. Reden von Bundesfinanzminister Scholz (11:00) und Bundesbank-Vorständin Mauderer (12:30) sowie Teilnahme von Deutsche-Bank-Chef Sewing (14:00), Frankfurt 11:00 DE/Bund der Steuerzahler, PK zu Schwarzbuch 2019/20, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q, Detroit 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 128,0 zuvor: 125,1 *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy *** 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q, Deerfield *** 21:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q, Sunnyvale 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** 22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q, Planegg *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober - EG/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit Ägyptens Präsident al-Sisi, Kairo ===

