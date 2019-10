Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA, Elektrizitäts- und Wasserbehörde), Gründer und Vorstandsvorsitzender der WETEX, hat bekanntgegeben, dass die DEWA vom 26. bis 28. Oktober 2020 auf dem Gelände der Expo 2020 in Dubai die 22. Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) veranstalten wird. Die DEWA ist offizieller Partner für nachhaltige Energie der Expo 2020 Dubai, die erstmals in der Region Naher und Mittlerer Osten, Afrika und Südasien stattfinden wird.

Die WETEX hat sich als eine der größten Spezialmessen der Welt und als größte Messe ihrer Art in der Region etabliert. Auf der jährlichen Veranstaltung treffen sich Aussteller und Besucher mit Fachleuten, Entscheidungsträgern und Investoren aus den Bereichen Energie, Wasser, Umwelt, Öl, Gas, ökologische Entwicklung und ähnlichen Bereichen aus der ganzen Welt.

WETEX und Dubai Solar Show, von der DEWA vom 21. bis 23. Oktober 2019 in Verbindung mit dem 6. World Green Economy Summit im Rahmen der Green Week veranstaltet, waren ein bemerkenswerter Erfolg. Die beiden Messen erstreckten sich über 85.000 Quadratmeter; 2.350 Aussteller aus 55 Ländern waren vertreten, und 38.718 Besucher aus der ganzen Welt kamen.

Zentrale Themen der WETEX 2019 unter dem Motto "At the Forefront of Sustainability" ("Bei der Nachhaltigkeit führend") waren Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, disruptive Technologien, intelligente Netzwerke, intelligente Städte und die Zukunft des Energiesektors sowie Energie- und Wasserersparnis, Umweltschutz, Abfallwirtschaft, ökologisches Bauen, Reduzierung der CO2-Emissionen, Schonung natürlicher Ressourcen, Förderung der ökologischen Sicherheit und Anregung von Forschung und Innovationen in den Energiesektoren.

Auf WETEX und der Dubai Solar Show bekommen die Besucher Gelegenheit, ein umfassendes Programm mit Seminaren, Meetings, Workshops und Spezialaktivitäten mit internationalen Experten zu nutzen, um die Entwicklung und Ausbau der Solarenergie in der Region zur Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung zu diskutieren. Auf beiden Messen erhalten Unternehmen und Organisationen, die in diesen Bereichen tätig sind, außerdem eine Plattform, um für ihre Produkte und Leistungen zu werben, sich mit Funktionären und Investoren aus der ganzen Welt zu treffen, um Geschäfte abzuschließen, Partnerschaften zu begründen, mehr über die neuesten Technologien in diesen entscheidenden Sektoren zu erfahren, Marktbedürfnisse zu erkennen sowie die herausragendsten aktuellen und zukünftigen Projekte der Region insbesondere solche mit einer signifikanten Erweiterung beim Übergang zu sauberen und erneuerbaren Energien in den VAE und der Region.

