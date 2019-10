Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Daimler will in der Lastwagensparte die Aktivitäten im Bereich Wasserstoff verstärken und bis Ende der 2020er Jahre erste Laster in Kleinserie auf Wasserstoffbasis anbieten, sagte Natzfahrzeugvorstand Martin Daum. "Erste Versuchsfahrzeuge, mit denen wir Praxiserfahrung sammeln wollen, werden wir natürlich deutlich früher vorstellen". (FAZ S. 23)

VOLKSBANKEN - Eine wachsende Zahl von Kreditinstituten will die Strafzinsen, die sie an die EZB abführen müssen, neuerdings an ihre Kunden weiterreichen. Welche Rolle solche Szenarien spielen, zeigt ein Rundschreiben des Bundesverbands deutscher Volks- und Raiffeisenbanken (BVR). Darin analysiert der Verband auf 60 Seiten die Rechtslage und gibt Kommunikationstipps, wie man die Kunden auf Strafzinsen vorbereiten könnte. Angesichts der EZB-Politik sind negative Einlagenzinsen aus Sicht des Verbands "eine der denkbaren geschäftspolitischen Optionen". (Handelsblatt S. 4)

EDF - Das einstige Prestigeprojekt der französischen Atomindustrie ist ein einziger "Misserfolg": Zu diesem Urteil über den geplanten Druckwasserreaktor im nordfranzösischen Flamanville kommt ein Bericht im Auftrag der Regierung in Paris. Die Experten prangern darin massive Planungs- und Baufehler sowie explodierende Kosten an. Jahrelange Verzögerungen und Vervierfachung der Kosten auf mehr als 12 Milliarden Euro: Der neue Reaktor vom Typ EPR sei ein "Misserfolg" für den mehrheitlich staatlichen Betreiber Electricité de France (EDF), heißt es in der Expertise, die der frühere Chef des Autokonzerns PSA, Jean-Martin Folz, der Regierung übergab. Darin ist von "Realitätsferne" bei der Planung und von mangelnden Qualitätskontrollen die Rede. (Welt S. 9)

MERCK FINCK - Die Privatbank Merck Finck hegt große Pläne. Binnen fünf Jahren will die operativ defizitäre Bank das Volumen der von ihr verwalteten Assets auf über 20 Milliarden Euro mindestens verdoppeln. (Börsen-Zeitung S. 2)

