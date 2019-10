Go Metals Corp.: Go Metals besitzt Genehmigungen für Bohrungen auf IOCG-Liegenschaft Monster DGAP-News: Go Metals Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis Go Metals Corp.: Go Metals besitzt Genehmigungen für Bohrungen auf IOCG-Liegenschaft Monster 29.10.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Go Metals besitzt Genehmigungen für Bohrungen auf IOCG-Liegenschaft Monster Vancouver, British Columbia, 29. Oktober 2019 - Go Metals Corp. ("Go Metals" und/oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand der Genehmigungen für das sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche IOCG-Projekt Monster ("Liegenschaft") im Yukon Territory, Kanada. Go Metals meldet Folgendes: - Genehmigungen für die Exploration der Liegenschaft Monster im Jahr 2020 liegen vor. - Go Metals plant, im Jahr 2020 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4,5 km niederzubringen. - Das Unternehmen wird das Programm auf dem kommenden Yukon Geoscience Forum im November besprechen. Die Genehmigungen (Benachrichtigung Kategorie 1) für ein Bohrprogramm liegen jetzt vor. Sie ermöglichen Bohrungen auf zwei Brekzienzielen. Die Ziele Beast und Bloom basieren auf einer Kombination von geologischen, geochemischen und geophysikalischen Daten, die zuvor in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Oktober 2019 hervorgehoben wurden. Das Bohrprogramm wird durch Flüge mit Flugzeugen und Hubschrauber aus dem gleichen Camp unterstützt, das in der Feldsaison 2019 verwendet wurde. Das Camp hat eine Landebahn und Hütten, die von einem örtlichen Ausstatter unterhalten werden. Qualifizierte Person Adrian Smith, P.Geo., ist gemäß National Instrument 43-101 die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die in dieser Pressemitteilung präsentierten technischen Informationen geprüft. Über Go Metals: Go Metals entwickelt relevante und aufregende Projekte in Kanada. Unsere Vorgehensweise ist, auf lokales Talent zurückzugreifen und lokale Territorien zu respektieren bei Beibehaltung des Potenzials für neue Entdeckungen. Go Cobalt beabsichtigt die Entwicklung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen. Die Liegenschaft Monster ist eine große IOCG-Liegenschaft in Yukon Territory, Kanada. Die Vererzung des Claims ähnelt der Vererzung der riesigen IOCG-Co-Lagerstätte Olympic Dam. Seit 2018 erkundet Go Metals die Liegenschaft Monster mittels geophysikalischer, geologischer und geochemischer Daten. Die mit IOCG (Iron Oxide Copper Gold, "IOCG"; Eisenoxid, Kupfer, Gold) vererzten hämatitischen Brekzien befinden sich 90 km nördlich von Dawson City im Ogilvie Mountains und im traditionellen Gebiet der Tr'ondëk Hwëch'in. Der HSP-Nickel-Kupfer-PGE-Claim liegt nördlich von Havre St. Pierre im Osten der Provinz Quebec. Der HSP-Claim befindet sich zu 100 % im Besitz von Go Metals und deckt 55 km2 ab. - Eine Straße der Quebec-Hydro (Stromversorgungsgesellschaft in Quebec) verläuft in der Nähe. - Historische Vorkommen von bis zu 0,72 % Ni, 2 % Cu, 0,14 % Co, 0,36 g/t Au, 147 ppb Pt und 220 ppt Pa. - Die erneute Aufbereitung historischer Magnetik- und EM-Daten hat bisher nicht erkundete Anomalien hervorgehoben. Go Metals hat Precision Geosurveys beauftragt, Zeitbereichs-EM-Erkundung uber dem HSP-Claim des Unternehmens im Herbst dieses Jahres zu fliegen. Go Metals hat seine Option auf Erwerb einer Beteiligung am Barachois-Claim gelöscht, und sich auf Monster und HSP zu konzentrieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Scott Sheldon, President Tel: 604.725.1857 E-Mail: scott@gometals.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 29.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Go Metals Corp. 810 - 789 West Pender Street V6C 2V6 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 725 1857 E-Mail: go@gocobalt.ca Internet: www.gometals.ca ISIN: CA3621LV1086 WKN: A2PNLZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto EQS News ID: 898855 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 898855 29.10.2019 ISIN CA3621LV1086 AXC0040 2019-10-29/07:00