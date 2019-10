SIG Combibloc Group AG: Anhaltend starke Performance in Wachstumsmärkten EQS Group-News: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen SIG Combibloc Group AG: Anhaltend starke Performance in Wachstumsmärkten 29.10.2019 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- MEDIENMITTEILUNG 29. Oktober 2019 SIG Combibloc Group ("SIG") Anhaltend starke Performance in Wachstumsmärkten Kennzahlen 3. Quartal 2019 * Kernumsatz zu konstanten Wechselkuren um 6,5% gesteigert; ausgewiesenes Kernumsatzwachstum: 9,5% * Bereinigtes EBITDA um 9,8% erhöht; bereinigte EBITDA-Marge leicht verbessert auf 27,7% * Bereinigtes Nettoergebnis mehr als verdoppelt auf EUR 53.8 Millionen (Vorjahresquartal: EUR 26,4 Millionen) * Erwartungen für das gesamte Geschäftsjahr unverändert Kennzahlen1: 3. Quartal 2019 Drei Monate bis 30. Drei Monate bis 30. Ände- Sept. 2019 Sept. 2018 rung (In EUR Millionen Aus-gewiesen Währungs-bereinigt oder in %) Kernumsatz2 441,1 402,9 9,5% 6,- 5% Bereinigtes EBITDA 123,8 112,8 9,8% Bereinigte 27,7% 27,5% EBITDA-Marge3 Bereinigtes 53,8 26,4 Nettoergebnis Ausgewiesene Zahlen1: 3. Quartal 2019 Drei Monate bis 30. Drei Monate bis Ände- Sept. 2019 30. Sept. 2018 rung (In EUR Millionen Aus-gewiesen Währungs-bereinigt oder in %) Gesamtumsatz 446,5 409,4 9,1% 6,- 1% EBITDA 119,6 121,4 (1,4%) Nettoergebnis 26,5 39,8 Kennzahlen1: 9 Monate 2019 Neun Monate bis 30. Neun Monate bis 30. Ände- Sept. 2019 Sept. 2018 rung (In EUR Millionen Aus-gewiesen Währungs-bereinigt oder in %) Kernumsatz2 1'235,6 1'146.4 7,8% 5,- 6% Bereinigtes EBITDA 329,3 310,6 6,0% Bereinigte 26,4% 26,5% EBITDA-Marge3 Bereinigtes 134,3 74,8 Nettoergebnis Ausgewiesene Zahlen1: 9 Monate 2019 Neun Monate bis 30. Neun Monate bis 30. Ände- Sept. 2019 Sept. 2018 rung (In EUR Millionen Aus-gewiesen Währungs-bereinigt oder in %) Gesamtumsatz 1'248,7 1'172,8 6,5% 4,- 4% EBITDA 321,6 294,8 9,1% Nettoergebnis 51,7 (7,8) 1 Für zusätzliche Informationen zu weiteren vom Management verwendeten Performance-Zahlen, die nicht durch IFRS definiert sind, sowie für Definitionen und Herleitungen von IFRS-Zahlen wird auf den Halbjahresbericht 2019 verwiesen. 2 Kernumsatz umfasst Umsatz mit externen Kunden ohne Verkauf von Faltschachtelkarton. 3 Bereinigtes EBITDA im Verhältnis zum Gesamtumsatz. Umsatz nach Regionen: 3. Quartal 2019 Drei Monate bis Drei Monate bis Ände- 30. Sept. 2019 30. Sept. 2018 rung (In EUR Millionen oder Aus-gewiesen Währungs-berei- in %) nigt EMEA (Europa, Mittlerer 189,6 181,6 4,4% 4,- Osten und Afrika) 2% APAC (Asien-Pazifik) 171,4 150,0 14,2- 7,- % 9% Americas (Nordund 77,1 66,5 16,3- 12- Südamerika) % ,4- % Konzernfunktionen 3,0 4,8 Kernumsatz (Geschäft mit 441,1 402,9 9,5% 6,- externen Kunden) 5% Umsatz aus Verkauf von 5,4 6,5 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 446,5 409,4 9,1% 6,- 1% SIG verzeichnete im dritten Quartal in allen Regionen ein gutes Wachstum. Die Verbesserung in der Region EMEA im Vergleich zum ersten Halbjahr ist auf eine Belebung des Geschäfts in den Märkten im Nahen Osten und in Afrika zurückzuführen. In der Region Asien-Pazifik blieb die Nachfrage robust und die Verkäufe profitierten von der Inbetriebnahme von vor kurzem platzierten Füllmaschinen. Das zweistellige Wachstum in Nord- und Südamerika steht im Vergleich zu einem relativ schwachen dritten Quartal 2018 und wurde vor allem von den USA und Mexiko getragen. Umsatz nach Regionen: 9 Monate 2019 Neun Monate bis Neun Monate bis Ände- 30. Sept. 2019 30. Sept. 2018 rung (In EUR Millionen oder Aus-gewiesen Währungs-berei- in %) nigt EMEA (Europa, Mittlerer 547,8 538,2 1,8% 1,- Osten und Afrika) 6% APAC (Asien-Pazifik) 455,5 404,0 12,7- 7,- % 8% Americas (Nordund 221,6 195,3 13,5- 11- Südamerika) % ,3- % Konzernfunktionen 10,7 8,9 Kernumsatz (Geschäft mit 1'235,6 1'146,4 7,8% 5,- externen Kunden) 6% Umsatz aus Verkauf von 13,1 26,4 Faltschachtelkarton Gesamtumsatz 1'248,7 1'172,8 6,5% 4,- 4% EBITDA und bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 % auf EUR 123,8 Mio. und die EBITDA-Marge lag mit 27,7 % leicht höher. In den ersten neun Monaten betrug die bereinigte EBITDA-Marge 26,4% gegenüber 26,5% im Vergleichszeitraum 2018. Umsatzwachstum und die Veränderung der Wechselkurse leisteten im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA und konnten die höheren Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten, die insbesondere Investitionen in Innovations- und Wachstumsmärkte sowie die zusätzlichen Kosten für die Börsenkotierung beinhalten, mehr als ausgleichen. Aufgrund der starken Cashflow-Generierung des Joint Ventures im Mittleren Osten lag die im dritten Quartal gezahlte Dividende leicht über dem Niveau des Vorjahresquartals 2018; für die ersten neun Monate lag die Dividende unter dem Vergleichszeitraum 2018. Das EBITDA im dritten Quartal war aufgrund von Gewinnen auf Derivaten im Jahr 2018, die nicht wiederholt wurden, leicht rückläufig. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 9,1% auf EUR 321,6 Millionen. Neben dem Beitrag von Umsatzwachstum und Währungen stieg der Anteil des Ergebnisses aus Joint Ventures. Die Transaktionskosten fielen geringer aus, da im September 2018 der Börsengang des Unternehmens stattfand. Diese positiven Elemente konnten die höheren Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten und die geringeren Derivatgewinne mehr als ausgleichen. Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis Das bereinigte Nettoergebnis stieg in den ersten neun Monaten auf EUR 134,3 Millionen nach EUR 74,8 Millionen im Vergleichszeitraum 2018. Dieser Anstieg ist eine Folge des höheren Betriebsergebnisses und des niedrigeren Finanzaufwandes nach der Reduktion und der Refinanzierung der Schulden im Zusammenhang mit dem Börsengang [1]. Das Nettoergebnis lag in den ersten neun Monaten 2019 bei EUR 51,7 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von EUR 7,8 Millionen im gleichen Zeitraum 2018. Das höhere Betriebsergebnis, der niedrigere Finanzierungsaufwand sowie niedrigere Transaktionskosten konnten einen Rückgang der Derivategewinne mehr als ausgleichen. Ausblick auf Gesamtjahr Nach einem starken Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres, insbesondere im dritten Quartal, dürfte das Wachstum im vierten Quartal etwas schwächer ausfallen. Für das Gesamtjahr 2019 wird unverändert ein währungsbereinigtes Kernumsatzwachstum von 4 bis 6% und eine bereinigte EBITDA-Marge von 27 bis 28% erwartet. [1] Auf die positive Auswirkung des geringeren Finanzierungsaufwandes auf das bereinigte Nettoergebnis wurde in der Veröffentlichung des bereinigten Pro-forma-Nettoergebnisses vom 26. Februar 2019 (Geschäftsbericht S. 20 und Medienmitteilung) und in der Medienmitteilung zum 1. Quartal hingewiesen. Kontakt für Investoren und Analysten: Jennifer Gough +41 52 674 6508 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Schweiz jennifer.gough@sig.biz Kontakt für Medien: Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Reconciliations (In EUR million) Nine months Nine months ended 30 ended 30 Sept. 2019 Sept. 2018 Profit / (loss) for the period 51.7 (7.8) Net finance expense 27.4 76.2 Income tax expense 28.3 25.2 Depreciation and amortisation 214.2 201.2 EBITDA 321.6 294.8 Adjustments to EBITDA: Replacement of share of profit or loss 3.2 12.4 of joint ventures with cash dividends received from joint ventures Restructuring costs, net of reversals 1.3 0.9 Unrealised (gain) / loss on derivatives (1.3) (14.1) Transaction-related costs 2.7 12.4 Other 1.8 4.2 Adjusted EBITDA 329.3 310.6 (In EUR million) Nine Nine months months ended 30 ended 30 Sept. 2019 Sept. 2018 Profit / (loss) for the period 51.7 (7.8) Non-cash foreign exchange impact of (7.0) (35.8) non-functional currency loans and realised foreign exchange impact due to refinancing Amortisation of transaction costs 2.1 10.0 Net change in fair value of derivatives 1.7 6.2 PPA depreciation and amortisation 102.7 105.0 Adjustments to EBITDA 7.7 15.8 Tax effect on above items (24.6) (18.6) Adjusted net income 134.3 74.8